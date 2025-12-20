Новый год-2026
Арестованный экс-министр пожаловался на здоровье в суде

Экс-глава хабаровского Минздрава Бойченко заявил в суде о проблемах со здоровьем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
У бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко, обвиняемого в растрате, имеется заболевание, препятствующее его содержанию под стражей, заявила его защита в ходе судебного процесса. Как пишет РИА Новости, адвокат также добавил, что арест Бойченко негативно отражается на условиях жизни членов его семьи.

В апелляционной жалобе адвокат указывает на состояние здоровья Бойченко, наличие у него тяжелого заболевания, которое включено в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, что подтверждено документально, — сказано в судебных документах.

Суд, рассмотрев представленные материалы, пришел к иному выводу. В своем решении инстанция указала, что объективных данных, подтверждающих невозможность содержания Бойченко в СИЗО по состоянию здоровья, в деле не имеется. Экс-чиновник был арестован еще 22 августа.

Ранее первого вице-мэра Нефтеюганска Павла Гусенкова уволили с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Решение было принято после возбуждения в отношении Гусенкова уголовного дела. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. СК России возбудил дело по статье 286 УК РФ. По версии следствия, в 2023 году Гусенков способствовал продаже объектов недвижимости, которые принадлежали акционерному обществу. Учредителем данного общества является город.

