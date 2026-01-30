Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 12:34

«Иногда срываюсь»: Губин разоткровенничался о жизни после долгого молчания

Губин признался, что переживает сложный период и срывается из-за самокопания

Андрей Губин Андрей Губин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певец Андрей Губин в разговоре с Woman.ru признался, что слишком самокритичен, но старается работать над собой. По словам знаменитости, похожий сложный период, во время которого самокопание не давало покоя, уже проходил и он длился пять-семь лет.

Мне какое-то время назад казалось, что я стал нормальный парень, а сейчас опять пошел период порицания себя. Я такое уже проходил и вот снова. Сам себя с утра до ночи ругаю. Всегда десятки проблем найдутся: невнимательность, бытовые моменты, в общем, мне есть за что ругать себя. Но я стараюсь вести себя лучше, хотя порой иногда срываюсь, погружаюсь в те же самые проблемы какие были раньше, — признался он.

Губин также рассказал о здоровье. По его словам, в последнее время он чувствует себя бодрым и энергичным. Артист добавил, что продолжает писать песни и даже планирует выйти на сцену.

Ранее бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева заявила, что подведение итогов года может стать инструментом для выявления точек роста, а не поводом для излишней самокритики и демотивации. По ее словам, главная задача этого процесса — не оценка в парадигме «хорошо» или «плохо», а объективный анализ произошедшего. Она добавила, что для конструктивного анализа необходимо сместить фокус на исследование факторов, повлиявших на результат.

Андрей Губин
артисты
певцы
выступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков отреагировал на обещание Зеленского «не сдать без боя» Донбасс
Песков анонсировал важное заседание во главе с Путиным
Sony планирует порадовать новинкой поклонников PlayStation Portal
Подросток засунул дезодорант себе в задний проход и чудом избежал смерти
«День нашей общей победы»: Белоусов сообщил об активном продвижении России
Российские военные снесли набитую бойцами ВСУ казарму во дворце культуры
В Малайзии курьера шокировало предложение о доставке необычного груза
Стало известно о состоянии пропавших российских туристов в Египте
«Ты ужасна»: женщина бросила мужа и ребенка после получения госвыплаты
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной действует до 1 февраля
Кинолог ответил, почему собака перестает слушаться хозяина
В Кремле высказались насчет заявления ООН о Крыме и Донбассе
Вооруженного камнем бездомного после ограбления ресторана нашли за мусоркой
Генерал указал на невменяемость Зеленского
Зеленского обвинили в саботаже скорых переговоров в Абу-Даби
Американец перевоплотился в агента ФБР, чтобы спасти народного героя США
В АП предупредили о демографической катастрофе в мире
Врачи спасли половой орган мужчины после его баловства с бутылкой
Полуголый мужчина устроил дебош на высоте 10 тыс. метров над землей
Россиянин заплатит рублем за оскорбление сотрудника метро в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.