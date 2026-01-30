«Иногда срываюсь»: Губин разоткровенничался о жизни после долгого молчания

Певец Андрей Губин в разговоре с Woman.ru признался, что слишком самокритичен, но старается работать над собой. По словам знаменитости, похожий сложный период, во время которого самокопание не давало покоя, уже проходил и он длился пять-семь лет.

Мне какое-то время назад казалось, что я стал нормальный парень, а сейчас опять пошел период порицания себя. Я такое уже проходил и вот снова. Сам себя с утра до ночи ругаю. Всегда десятки проблем найдутся: невнимательность, бытовые моменты, в общем, мне есть за что ругать себя. Но я стараюсь вести себя лучше, хотя порой иногда срываюсь, погружаюсь в те же самые проблемы какие были раньше, — признался он.

Губин также рассказал о здоровье. По его словам, в последнее время он чувствует себя бодрым и энергичным. Артист добавил, что продолжает писать песни и даже планирует выйти на сцену.

Ранее бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева заявила, что подведение итогов года может стать инструментом для выявления точек роста, а не поводом для излишней самокритики и демотивации. По ее словам, главная задача этого процесса — не оценка в парадигме «хорошо» или «плохо», а объективный анализ произошедшего. Она добавила, что для конструктивного анализа необходимо сместить фокус на исследование факторов, повлиявших на результат.