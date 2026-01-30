Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 12:44

В Госдуме раскрыли, какую информацию незаконно публиковать в домовых чатах

Депутат Якубовский предостерег от публикации чужих личных данных в домовых чатах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Незаконно публиковать чужие личные данные без согласия человека в домовых чатах, заявил RT депутат Госдумы Александр Якубовский. Кроме того, запрещено распространять сведения о долгах конкретных собственников по ЖКХ, даже просто уточняя номер их квартиры.

Прежде всего запрещено без согласия человека распространять его персональные данные. К ним относятся фамилия и имя, номер телефона, адрес проживания, номер квартиры в связке с конкретным лицом, а также сведения о задолженности по жилищно-коммунальным услугам, поскольку они характеризуют имущественное положение гражданина, — отметил Якубовский.

Он предупредил, что за незаконное распространение личных данных предусмотрена административная ответственность. При этом анонимность не защитит человека от возможных последствий. Если же пользователь, распространяя личные данные, нанес кому-либо вред или действовал из злого умысла, в отношении его могут завести уголовное дело.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, обязывающий операторов по вывозу мусора, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании взаимодействовать с жильцами домов в чатах в мессенджере MAX. Порядок и правила взаимодействия предстоит определить Минстрою России.

депутаты
собственники
чаты
жилье
