Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 12:21

Юрист объяснил, что делать при ошибочном попадании в реестр мошенников

Юрист Пашин: обжаловать внесение в реестр мошенников можно через Банк России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Человек вправе обжаловать внесение в реестр мошенников через онлайн-приемную Банка России, заявил в беседе с РИА Новости юрист Дмитрий Пашин. Для этого нужно зайти на сайт регулятора, выбрать тему обращения «Информационная безопасность» и соответствующую проблему, а после заполнить заявление в свободной форме.

Законодательством предусмотрена возможность обжалования факта попадания в данный список путем направления. В нем нужно указать паспортные данные, реквизиты заблокированного банковского счета и контакты для связи, — отметил Пашин.

Обращение также можно направить в любой из банков, услугами которого пользуется человек. Юрист добавил, что отправить подобное заявление также может и сам банк без участия клиента, если выяснится, что сведения о нем попали в базу данных безосновательно. Обращение должны рассмотреть в течение 15 рабочих дней со дня его регистрации.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер заявил, что банки должны запретить блокировку карт через звонки по телефону. По его словам, эта мера позволит предотвратить новый и активно распространяющийся способ хищения денег у россиян.

юристы
банки
мошенники
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков отреагировал на обещание Зеленского «не сдать без боя» Донбасс
Песков анонсировал важное заседание во главе с Путиным
Sony планирует порадовать новинкой поклонников PlayStation Portal
Подросток засунул дезодорант себе в задний проход и чудом избежал смерти
«День нашей общей победы»: Белоусов сообщил об активном продвижении России
Российские военные снесли набитую бойцами ВСУ казарму во дворце культуры
В Малайзии курьера шокировало предложение о доставке необычного груза
Стало известно о состоянии пропавших российских туристов в Египте
«Ты ужасна»: женщина бросила мужа и ребенка после получения госвыплаты
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной действует до 1 февраля
Кинолог ответил, почему собака перестает слушаться хозяина
В Кремле высказались насчет заявления ООН о Крыме и Донбассе
Вооруженного камнем бездомного после ограбления ресторана нашли за мусоркой
Генерал указал на невменяемость Зеленского
Зеленского обвинили в саботаже скорых переговоров в Абу-Даби
Американец перевоплотился в агента ФБР, чтобы спасти народного героя США
В АП предупредили о демографической катастрофе в мире
Врачи спасли половой орган мужчины после его баловства с бутылкой
Полуголый мужчина устроил дебош на высоте 10 тыс. метров над землей
Россиянин заплатит рублем за оскорбление сотрудника метро в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.