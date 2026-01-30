Юрист объяснил, что делать при ошибочном попадании в реестр мошенников Юрист Пашин: обжаловать внесение в реестр мошенников можно через Банк России

Человек вправе обжаловать внесение в реестр мошенников через онлайн-приемную Банка России, заявил в беседе с РИА Новости юрист Дмитрий Пашин. Для этого нужно зайти на сайт регулятора, выбрать тему обращения «Информационная безопасность» и соответствующую проблему, а после заполнить заявление в свободной форме.

Законодательством предусмотрена возможность обжалования факта попадания в данный список путем направления. В нем нужно указать паспортные данные, реквизиты заблокированного банковского счета и контакты для связи, — отметил Пашин.

Обращение также можно направить в любой из банков, услугами которого пользуется человек. Юрист добавил, что отправить подобное заявление также может и сам банк без участия клиента, если выяснится, что сведения о нем попали в базу данных безосновательно. Обращение должны рассмотреть в течение 15 рабочих дней со дня его регистрации.

