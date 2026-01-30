Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 11:48

Суд заставил женщину извиняться перед мужем и его любовницей

Суд заставил китаянку 15 дней публично извиняться перед мужем и его любовницей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Китае суд заставил женщину извиняться перед своим супругом и его любовницей после того, как она публиковала в социальных сетях посты, в которых обвиняла своего мужа в измене, передает South China Morning Post. Китаянка не только рассказала о его неверности, но еще о некоторых аспектах личной жизни мужчины, включая место трудоустройства.

В ответ на это супруг обратился в суд, который встал на его сторону и постановил, что женщина обязана в течение 15 дней размещать в интернете извинения, предварительно одобренные судебным органом. Ей нужно публично извиняться перед мужем и его любовницей, поскольку это необходимо для защиты их репутации. История вызвала широкий общественный интерес, и в результате работодатель мужчины временно отстранил его от работы.

Ранее юрист Людмила Александрова заявила, что в России понятие «супружеский долг» не закреплено законодательно, и по нему нельзя требовать исполнения через суд. Она подчеркнула, что ни форму, ни периодичность интимных отношений в браке нельзя установить юридически. По ее словам, половая неприкосновенность относится к личным правам человека, и любые действия против воли расцениваются законодательством как преступление.

