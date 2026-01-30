Зимняя Олимпиада — 2026
Экономист объяснила, почему банки могут не отдавать деньги с вкладов

Экономист Глухова: банки могут не выдать крупные суммы из-за рекомендаций ЦБ

Банки могут не дать крупные суммы по вкладам из-за рекомендаций ЦБ по противодействию мошенникам, рассказала KP.RU экономист эксперт по инвестициям и кредитованию Эльвира Глухова. Она отметила, что в последнее время финансовые организации усилили контроль за подозрительными операциями.

Это не новые ужесточения, а уже сформировавшаяся практика. Несколько лет назад мошенники расширили свою сферу деятельности. Они не только уводили деньги со счетов граждан, но и начали вынуждать жертв оформлять кредиты, а также снимать наличные в офисах банков, чтобы не вызывать подозрений у службы безопасности при переводе крупной суммы. В связи с этим в 2024 году ЦБ обновил методические рекомендации, — рассказала Глухова.

Экономист рассказала, что в случае, если у сотрудника появляются сомнения о цели получения средств клиентом, он предоставит анкету и проведет беседу. По ее словам, таким образом банк может снять с себя ответственность, если выяснится, что клиент все-таки подвергался воздействию мошенников.

Ранее юрист Даниил Базылев рассказал, что банки блокируют счета не из-за конкретных фраз в комментариях к переводам, а из-за необычного финансового поведения клиентов. По его словам, под подозрение попадают два основных сценария: признаки скрытого бизнеса и резкие, необъяснимые изменения в привычных тратах.

