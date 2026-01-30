Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 12:38

Лукашенко назвал женщин основой жизни

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Женщины стали основой жизни, и для них нужно сделать максимум в нынешнем году, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства напомнил, что этот год объявлен в стране Годом женщины, сообщает БелТА.

Лозунги — это хорошо. Но надо для женщин делать ну не каждый день, но хотя бы в неделю, в месяц значимое мероприятие. Год пройдет, а женщины будут вспоминать этот Год женщины. Надо в этом году сделать максимум для наших женщин. Это не потому, чтобы понравиться вам, женщинам. Вы действительно основа нашей жизни, — сказал Лукашенко.

Президент поручил заранее продумать и спланировать конкретные инициативы. Он обратился по этому поводу к председателю Совета Республики Наталье Кочановой и пресс-секретарю Наталье Эйсмонт, предложив вместе с Союзом женщин определить, какие именно мероприятия позволят сделать год памятным.

Ранее Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича о ходе масштабной внезапной проверки боеготовности вооруженных сил республики. Он рассказал главе государства, как личный состав и техника справляются с задачами.

