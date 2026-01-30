В Госдуме высказались об идее ввести мораторий на блокировку мессенджеров Депутат Свинцов: законопроект о запрете блокировать мессенджеры не вносили в ГД

Законопроект о запрете на блокировку и замедление мессенджеров не вносили в парламент, заявил NEWS.ru заместитель предстателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он отметил, что пока не знаком с данной инициативой.

Я об инициативе запретить блокировку и замедление мессенджеров не слышал. Данный законопроект в нашем комитете не рассматривался. Чтобы его оценить, нужно прочесть, что написано в проекте закона, — высказался Свинцов.

Ранее депутат Госдумы Сергей Обухов заявил, что в России следует ввести запрет на блокировку и замедление социальных сетей. В то же время, по его словам, надзорные органы будут продолжать пресекать правонарушения в Сети при необходимости. Он подчеркнул, что концепция направлена на защиту свободы слова, цифровых прав и свобод людей.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ранее допустил, что Telegram может быть заблокирован на территории России уже к сентябрю 2026 года. При этом он отметил, что часть аудитории останется даже после блокировки.