30 января 2026 в 13:22

Фьючерсы на золото и серебро резко подешевели

Фьючерсы на золото упали ниже $5000 за тройскую унцию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Фьючерсы на золото и серебро на бирже Comex продолжают снижение: апрельский контракт на золото впервые с 26 января упал ниже $5000 (380 тыс. рублей) за тройскую унцию, а мартовский фьючерс на серебро опустился ниже $100 (7,6 тыс. рублей) впервые с 23 января. Согласно данным торговой площадки, на пике падения золото подешевело на 7,09% — до $4975 (378 тыс. рублей) за унцию, а серебро — на 16,87%, до $95,12 (7,2 тыс. рублей).

Позже снижение немного замедлилось: к 11:53 мск золото торговалось на уровне $5010,6 (380,9 тыс. рублей), а серебро — $97,2 (7,3 тыс. рублей). При этом накануне биржевая цена на золото превысила $5600 (более 427 тыс. рублей) за тройскую унцию.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что минфин России внес в кабмин предложение об ограничении вывоза гражданами золота в слитках за рубеж от 100 граммов. Он добавил, что проект указа согласован с заинтересованными ведомствами.

До этого появилась информация, что в 2025 году Китай увеличил импорт золота из России до $3,29 млрд (256 млрд рублей). В физическом эквиваленте это 25,3 тонны, или в девять раз выше, чем за аналогичный период прошлого года.

