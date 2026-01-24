Китай увеличил закупки золота из России

В 2025 году Китай увеличил импорт золота из России до $3,29 млрд (256 млрд рублей), сообщили в РИА Новости. Отмечается, что в физическом эквиваленте — это 25,3 тонны. Показатель в 9 раз выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Уровень импорта стал самым высоким за всю историю торговли между двумя странами. Преимущественно Китай закупает золото в виде слитков. В издании добавили, что торги проходят не постоянно, а несколько месяцев в году.

Ранее фьючерс на серебро мартовской поставки 2026 года на бирже Comex установил новый исторический рекорд, впервые преодолев отметку в $100 (7,5 тыс. рублей) за тройскую унцию. На 18:12 мск котировки серебра росли на 3,95%, достигнув $100,18 (7,6 тыс. рублей) за унцию.

До этого эксперт по фондовому рынку Людмила Рокотянская рассказала, что цены на золото в феврале 2026 года могут достичь $4880 за тройскую унцию — порядка 31 г. По мнению аналитика, рынок драгоценных металлов перейдет в боковую динамику. Она уточнила, что стоимость драгметаллов уже достигла достаточно высоких показателей. Это может повысить риски сильного коррекционного отката.