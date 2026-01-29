Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
В России могут ввести лимиты на вывоз золотых слитков

Минфин предложил ограничить вывоз золота физлицами за рубеж

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Минфин России внес в кабмин предложение об ограничении вывоза гражданами золота в слитках за рубеж от 100 грамм, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева. Он добавил, что проект указа согласован с заинтересованными ведомствами.

Я ожидаю, что он будет достаточно оперативно рассмотрен правительством и направлен уже на рассмотрение в администрацию президента, — сказал замминистра.

Ранее сообщалось, что биржевая цена на золото впервые превысила $5600 (более 427 тыс. рублей) за тройскую унцию. Стоимость серебра также побила рекорд: она достигла $119 (более 9 тыс. рублей) за унцию. В 08:11 мск 29 января апрельский фьючерс на золото подорожал на 4,54%. При этом стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 4,15%.

26 января стало известно, что стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex обновила исторический максимум. Уточняется, что она достигла отметки $5000 (выше 381 тыс. рублей) за тройскую унцию. До этого заместитель директора ИМЭМО им. Е. М. Примакова член-корреспондент РАН Владимир Миловидов заявил, что санкции и тарифная политика США привели к формированию мультивалютной системы и укреплению роли золота.

золото
ограничения
Россия
Минфин
