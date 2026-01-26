Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 05:08

Стоимость золота достигла исторического максимума

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, следует из данных торговой площадки. Уточняется, что она достигла отметки $5000 за тройскую унцию.

По сведениям на 02:03 мск, цена на драгметалл насчитала $5007,5 за тройскую унцию (+0,49%). К 02:14 мск стоимость золота нарастила темп и находилась на отметке $5020,7 за тройскую унцию (+0,75%).

Ранее заместитель директора ИМЭМО им. Е. М. Примакова член-корреспондент РАН Владимир Миловидов заявил, что санкции и тарифная политика США привели к формированию мультивалютной системы и укреплению роли золота. По его мнению, полностью и намеренно от доллара не отказываются, но увеличение сделок с национальными валютами происходит само собой.

До этого цены на золото резко снизились в ходе вечерних торгов 21 января на фоне заявления президента США Дональда Трампа о формировании контуров будущей сделки по Гренландии. За считаные минуты котировки драгоценного металла упали почти на 1,93%, откатившись от рекордных максимумов и достигнув минимума в $4762,3 за унцию.

