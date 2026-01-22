«Золотые» котировки рухнули на фоне заявления Трампа о Гренландии Цены на золото резко снизились после заявления Трампа о сделке по Гренландии

Цены на золото резко снизились в ходе вечерних торгов 21 января на фоне заявления президента США Дональда Трампа о формировании контуров будущей сделки по Гренландии, следует из данных биржи Comex. За считаные минуты котировки драгоценного металла упали почти на 1,93%, откатившись от рекордных максимумов и достигнув минимума в $4762,3 за унцию.

Обвал продолжился утром 22 января. Февральские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже на 08:22 мск теряли 0,85%, до $4796,6 за унцию.

По данным агентства Bloomberg, падение было спровоцировано заявлением Трампа о том, что он обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте «рамки будущей сделки, касающейся Гренландии и в действительности всего Арктического региона». Президент также пообещал не вводить пошлины против восьми европейских стран, которые выступали против присоединения острова к США. Речь идет о Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландах и Финляндии.

Ранее стало известно, что цены на золото совершили беспрецедентный рывок, установив новый исторический рекорд. Фьючерсы на драгметалл впервые превысили психологически важную планку в $4,8 тыс. за тройскую унцию (31,1 г).