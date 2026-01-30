Буйнов необычно отреагировал на слова о его влюбленности в мать Вяликовой

Буйнов необычно отреагировал на слова о его влюбленности в мать Вяликовой Буйнов пошутил по поводу заявлений о его любви к матери комика Кати Вяликовой

Журналисты упустили сенсацию, пошутил певец Александр Буйнов, комментируя заявление комика Кати Вяликовой в одном из выпусков шоу «Плохие выдуманные новости» о том, что он якобы влюблен в ее маму и пишет ей комментарии. В своем Telegram-канале он приложил вырезанный фрагмент передачи и отметил, что у прессы был прекрасный шанс «для хайпа».

«У меня в маму влюблен Буйнов» — кто бы мог подумать. Не понимаю, почему пресса пропустила такой взрывной ролик. Где все эти кричащие заголовки о том, что Буйнов строчит любовные послания какой-то женщине? Эх вы, журналисты, упустили сенсацию! Такой шанс был для хайпа, — написал Буйнов.

Ранее музыкант Никита Пресняков спровоцировал слухи о новом романе, опубликовав в соцсетях кадр из гостиничного номера. На снимке из сторис у зеркала была заметна женская сумка, что вызвало активные обсуждения среди подписчиков. Пользователи предположили, что артист, отдыхающий в Испании, путешествует с девушкой.

До этого стало известно, что модель Анастасия Решетова выходит замуж за 33-летнего Владислава Абрамяна, сына влиятельного бизнесмена Ары Абрамяна. Ранее бывшая возлюбленная рэпера Тимати похвасталась внушительным кольцом, но имя возлюбленного раскрывать не стала.