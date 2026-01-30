Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 13:30

Буйнов необычно отреагировал на слова о его влюбленности в мать Вяликовой

Буйнов пошутил по поводу заявлений о его любви к матери комика Кати Вяликовой

Александр Буйнов Александр Буйнов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Журналисты упустили сенсацию, пошутил певец Александр Буйнов, комментируя заявление комика Кати Вяликовой в одном из выпусков шоу «Плохие выдуманные новости» о том, что он якобы влюблен в ее маму и пишет ей комментарии. В своем Telegram-канале он приложил вырезанный фрагмент передачи и отметил, что у прессы был прекрасный шанс «для хайпа».

«У меня в маму влюблен Буйнов» — кто бы мог подумать. Не понимаю, почему пресса пропустила такой взрывной ролик. Где все эти кричащие заголовки о том, что Буйнов строчит любовные послания какой-то женщине? Эх вы, журналисты, упустили сенсацию! Такой шанс был для хайпа, — написал Буйнов.

Ранее музыкант Никита Пресняков спровоцировал слухи о новом романе, опубликовав в соцсетях кадр из гостиничного номера. На снимке из сторис у зеркала была заметна женская сумка, что вызвало активные обсуждения среди подписчиков. Пользователи предположили, что артист, отдыхающий в Испании, путешествует с девушкой.

До этого стало известно, что модель Анастасия Решетова выходит замуж за 33-летнего Владислава Абрамяна, сына влиятельного бизнесмена Ары Абрамяна. Ранее бывшая возлюбленная рэпера Тимати похвасталась внушительным кольцом, но имя возлюбленного раскрывать не стала.

Россия
шоу-бизнес
певцы
Александр Буйнов
слухи
влюбленность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российское издательство оштрафовали на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ
Захарова обвинила ЕС в потакании коррумпированному режиму Зеленского
Телохранитель из Египта «навел шума» в соцсетях
Елена Воробей показала дочь, изменившуюся до неузнаваемости после операции
Самого крошечного хищника на планете заметили на улицах Москвы
Храп матери толкнул ранее судимого россиянина на ее убийство
ДТП с участием 12-летней девочки произошло в центре Новосибирска
Россиянам рассказали, как повлиять на развитие иммунитета
Мужчина нелегально пересек границу ради тайной жены
Россиянка отвергла дочь, задержанную в США за проникновение на военную базу
В Кузбассе раскрыли правду о судьбе скандального интерната
«Лакомый кусочек»: генерал о словах Зеленского не «сдавать без боя» ЗАЭС
В российском городе продают сразу два колеса обозрения
В России перестали работать визовые центры одной страны
Зеленский озаботился «бусификацией» собственных граждан
В Чите строитель похитил деньги, выделенные на благоустройство сквера
Появились кадры с места гибели пенсионерки от падения наледи в Москве
В Петербурге отметили резкий рост коррупционных преступлений
«Требует проверки»: Захарова о версии Запада по подрыву «Северных потоков»
Россия и Белоруссия договорились вместе защищать граждан от преследований
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.