30 января 2026 в 11:03

Раскрыто имя жениха Решетовой

Super: Решетова выходит замуж за 33-летнего Владислава Абрамяна

Анастасия Решетова Анастасия Решетова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Модель Анастасия Решетова выходит замуж за 33-летнего Владислава Абрамяна, сына влиятельного бизнесмена Ары Абрамяна, передает Super. Ранее бывшая возлюбленная рэпера Тимати похвасталась внушительным кольцом, но имя возлюбленного раскрывать не стала.

Как пишет издание, Владислав увлекается конным спортом и боевыми искусствами. В его собственности находится семейный особняк в Барвихе, стоимость которого оценивается в $80 млн.

До этого сама модель опровергла слухи о том, что встречается с сыном миллиардера Егором Абрамовым. После новости о помолвке Telegram-каналы растиражировали видеозапись прошлогодней давности, на которой она сидит за столом в компании мужчины. Известно, что помолвка состоялась незадолго до ее юбилея — 23 январе ей исполнилось 30 лет.

Ранее фигуристка Евгения Медведева опубликовала фотографию в свадебном платье, но никаких подробностей раскрывать не стала. На снимке она позирует в свадебном салоне. Само платье — с объемным корсетом и длинной фатой. В ноябре 2025 года Медведева появилась на Гран‑при России в Казани с кольцом на безымянном пальце правой руки.

