Раскрыто имя жениха Решетовой

Модель Анастасия Решетова выходит замуж за 33-летнего Владислава Абрамяна, сына влиятельного бизнесмена Ары Абрамяна, передает Super. Ранее бывшая возлюбленная рэпера Тимати похвасталась внушительным кольцом, но имя возлюбленного раскрывать не стала.

Как пишет издание, Владислав увлекается конным спортом и боевыми искусствами. В его собственности находится семейный особняк в Барвихе, стоимость которого оценивается в $80 млн.

До этого сама модель опровергла слухи о том, что встречается с сыном миллиардера Егором Абрамовым. После новости о помолвке Telegram-каналы растиражировали видеозапись прошлогодней давности, на которой она сидит за столом в компании мужчины. Известно, что помолвка состоялась незадолго до ее юбилея — 23 январе ей исполнилось 30 лет.

