30 января 2026 в 13:23

В Госдуме призвали пересмотреть лимит социальных налоговых вычетов

Депутат Нилов предложил увеличить лимит социальных налоговых вычетов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Депутаты Госдумы во главе с парламентарием Ярославом Ниловым предложили увеличить предельную сумму социальных налоговых вычетов со 150 тыс. до 360 тыс. рублей, пишет 360.ru. Помимо этого, они выступили за введение соцвыплат по расходам на отдых и оздоровление детей.

Что, если не детское здоровье — один из самых дорогих во всех смыслах приоритетов? Цены и налоги растут, пора и соцвычетам их догонять, — отметил Нилов.

На сегодняшний день социальные выплаты предусмотрены за расходы на благотворительность, занятия спортом, образование, лечение, приобретение медикаментов и формирование пенсионных накоплений. Если соответствующий закон примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.

Ранее юрист Юрий Митин заявил, что россияне могут упрощенно получить сразу несколько налоговых вычетов в онлайн-формате через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Он напомнил, что вся необходимая информация поступает в налоговые органы автоматически.

депутаты
дети
налоги
выплаты
