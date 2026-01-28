Юрист дал советы, как упрощенно получить сразу несколько налоговых вычетов Юрист Митин: получить сразу несколько налоговых вычетов можно в онлайн-формате

Россияне могут упрощенно получить сразу несколько налоговых вычетов в онлайн-формате через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», заявил «Финансам Mail» юрист Юрий Митин. Он напомнил, что на сегодняшний день вся необходимая информация поступает в налоговые органы автоматически.

В упрощенном порядке гражданин вправе подать заявление сразу на несколько типов налоговых вычетов. Например, заявитель может претендовать на возмещение расходов, связанных с покупкой квартиры, оплатой образования ребенка и процентами по ипотеке одновременно. Такое совмещение выгодно для налогоплательщика, — отметил Митин.

Он уточнил, что для этого нужно авторизоваться в вышеуказанном сервисе и выбрать соответствующую услугу. Налоговый орган самостоятельно сформирует заявление, а пользователю лишь нужно будет подтвердить его и отправить на обработку.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что налоговый вычет за покупку квартиры можно оформить дважды, но в пределах установленного лимита. По его словам, субсидия предоставляется даже при приобретении нескольких объектов недвижимости.