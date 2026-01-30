Песков отреагировал на обещание Зеленского «не сдать без боя» Донбасс Песков напомнил о динамике на фронте в ответ на отказ Зеленского отдать Донбасс

Динамика на фронте красноречива сама по себе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал обещание президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не «сдаст без боя» Донбасс.

Что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя, и здесь больше вряд ли стоит что-то добавлять, — отметил Песков.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой указывал, что Украина уже утратила контроль над Донбассом и Запорожской атомной электростанцией. Он подчеркнул, что территориальная целостность ДНР — это лишь вопрос времени, как и российский контроль над Херсонской и Запорожской областями. По словам Героя России, претензии Зеленского безосновательны и лишены логики, так как он понимает, что он проиграл.

До этого Зеленский отверг возможность проведения переговоров с российским президентом России Владимиром Путиным в Москве. Он подчеркнул, что такой вариант «безусловно невозможен». По его словам, вместо этого он готов пригласить российского лидера в Киев для проведения переговоров.