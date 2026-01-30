Зимняя Олимпиада — 2026
Украинский ВПК получил удар под дых от российских войск

Минобороны: ВС России нанесли семь ударов по оборонным заводам Украины за неделю

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Российские военные нанесли семь ударов по заводам ВПК Украины за последнюю неделю, сообщили в Министерстве обороны РФ. Как заявили в ведомстве, они стали ответом на украинские атаки по гражданским объектам на территории России.

С 24 по 30 января текущего года <…> нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, — сказано в сообщении.

В Минобороны добавили, что целями также стали объекты энергетики и транспорта. Кроме того, были поражены склады с боеприпасами и топливом, цеха по сборке дронов и места, где размещаются украинские военные и иностранные наемники. В военном ведомстве отметили, что для атак применялось высокоточное оружие.

Ранее в МО РФ сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил России за неделю освободили шесть населенных пунктов в зоне спецоперации. По данным ведомства, речь идет о селах Терноватое, Новояковлевка, Речное (Запорожская область), Бересток (ДНР), Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой, Старица (Харьковская область).

