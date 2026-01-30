Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026

Большунов заявлен на гонку в Италии без российского флага

Лыжник Большунов выступит в Италии под флагом Казахстана

Александр Большунов Александр Большунов Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов будет участвовать в ночной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии под флагом Казахстана, сказано на сайте организатора. Соревнование на 30 км состоится 30 января, начало в 22:00 мск.

В списке участников напротив фамилии Большунова указан флаг Казахстана. В 2025 году спортсмен также принимал участие в Sudtirol Moonlight Classic и стал ее победителем.

Тем временем появилась информация, что специальная олимпийская комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) отказалась рассматривать апелляцию Большунова по вопросу нейтрального статуса. Причиной стало нарушение установленных сроков подачи жалобы. Это решение закрывает для спортсмена возможность участия в Олимпийских играх 2026 года.

До этого стало известно, что участниками зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии станут 13 российских атлетов. Они будут выступать в нейтральном статусе. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля следующего года. В лыжных гонках страну будут представлять Дарья Непряева и Савелий Коростелев.

