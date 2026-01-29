Почему не работает WhatsApp 29 января: где сбои в России, полная блокировка

Сегодня, 29 января, не работает WhatsApp у большинства российских пользователей. Что известно, в чем причины сбоев, когда полностью заблокируют мессенджер?

Где в России не работает WhatsApp сегодня, 29 января

Массовый сбой WhatsApp наблюдается в российских регионах в четверг, 29 января, следует из статистики на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Пользователи пишут, что у них не загружается приложение, не отправляются и не приходят сообщения, как текстовые, так и голосовые, не прогружаются фото и видео, не работают звонки. Проблемы наблюдаются на смартфонах, персональных компьютерах и ноутбуках.

Жалобы на WhatsApp приходят из Москвы — 33%, Ярославской области, Краснодарского, Красноярского, Приморского краев — по 13%, Нижегородской, Пензенской областей — по 7%.

На ресурсе по сбору статистических данных downdetector.su — также десятки жалоб на WhatsApp за сутки. Среди регионов здесь особенно выделяется Краснодарский край. Большинство обращений связаны с неправильной работой оповещений (55%). Кроме того, спектр проблем включает сбой мобильного приложения — 18%, общий сбой — 14%, сбой личного кабинета — 7%, сбой сайта — 3%.

Почему не работает WhatsApp в России, полная блокировка

Роскомнадзор последовательно ограничивает работу WhatsApp — ведомство официально заявило об этом на фоне отказа компании следовать букве закона. Регулятор подчеркнул, что мессенджер ждет полная блокировка, если ситуация не изменится.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский объяснил, что WhatsApp, равно как и Telegram, должны быть «как гости в любом доме», если хотят работать без ограничений в России.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«[Эти мессенджеры] должны работать по российским законам, открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками. Но [они] на это не откликнулись. Поэтому в августе 2025 года было решено деградировать их голосовые вызовы», — отметил Боярский.

Член Общественной палаты по экспертизе законопроектов Евгений Машаров заявил, что WhatsApp выступал основным средством для реализации мошеннических схем. Он считает, что принцип «не пойман — не вор» не работает в отношении корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), которая владеет мессенджером.

«[Со стороны компании] идет агрессивное повсеместное нарушение законодательства не только РФ, но и других стран», — подчеркнул Машаров.

Полная блокировка WhatsApp в России может наступить в 2026 году, предположил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он объяснил это принадлежностью мессенджера экстремистской компании.

«Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы», — добавил Свинцов.

Почему WhatsApp сбоит у всех по-разному

Руководитель департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что WhatsApp может по-разному работать у пользователей из-за избирательных методов блокировки трафика интернет-провайдерами.

«Почему же мессенджеры могут работать через браузер, но не в мобильном приложении для телефона? Ответ кроется в том, как устроены эти клиенты. Мобильное приложение и веб-версия сервиса могут использовать разные наборы IP-адресов или даже разные порты для подключения к серверам компании-разработчика. Провайдер может фильтровать трафик так, чтобы заблокировать мобильный клиент, оставив веб-версию работающей. Это как перекрыть один из нескольких кранов в квартире», — объяснил он.

