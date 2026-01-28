Почему не работает WhatsApp 28 января: где сбои в России, когда заблокируют

Почему не работает WhatsApp 28 января: где сбои в России, когда заблокируют

Сегодня, 28 января, наблюдается массовый сбой WhatsApp. Что известно, в чем причины, заблокируют ли мессенджер полностью в 2026 году?

Где в России не работает WhatsApp сегодня, 28 января

Жалобы на WhatsApp в среду, 28 января, приходят из десятков регионов, показывает статистика на сайте downdetector.su. По словам пользователей, у них не загружается приложение, невозможно отправить текстовое или голосовое сообщение, не загружаются чаты, фото и видео. Проблемы встречаются независимо от устройства.

За сутки на WhatsApp насчитывается почти полсотни жалоб, связанных с подобными проблемами. Среди регионов особенно выделяются Дагестан и Краснодарский край.

Почему не работает WhatsApp в России, когда заблокируют

Роскомнадзор несколько месяцев последовательно ограничивает работу WhatsApp, так как компания игнорирует российские законы. Регулятор подчеркнул, что если требования российского законодательства так и не будут выполнены, то мессенджер полностью заблокируют.

По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского, меры принимаются не «из вредности». В этом же контексте он упомянул Telegram.

«[WhatsApp и Telegram], как гости в любом доме, должны работать по российским законам, открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками. Но [они] на это не откликнулись. Поэтому в августе 2025 года было решено деградировать их голосовые вызовы», — пояснил он.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Российские власти действовали на опережение, ограничив работу WhatsApp, считает член Общественной палаты по экспертизе законопроектов Евгений Машаров. По его словам, сейчас мессенджер активно используют мошенники.

«Основной поток звонков и сообщений шел именно посредством него. Данные истцов говорят, что в отношении корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена. — NEWS.ru) принцип „не пойман — не вор“ уже не работает, идет агрессивное повсеместное нарушение законодательства не только РФ, но и других стран», — заявил Машаров.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов считает, что WhatsApp может быть окончательно заблокирован в России в 2026 году.

«Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что мессенджер принадлежит <...> экстремистской компании. Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы», — отметил он.

Возможно ли «оживить» WhatsApp

Руководитель департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что WhatsApp может по-разному работать у пользователей из-за избирательных методов блокировки трафика интернет-провайдерами.

«Почему же мессенджеры могут работать через браузер, но не в мобильном приложении для телефона? Ответ кроется в том, как устроены эти клиенты. Мобильное приложение и веб-версия сервиса могут использовать разные наборы IP-адресов или даже разные порты для подключения к серверам компании-разработчика. Провайдер может фильтровать трафик так, чтобы заблокировать мобильный клиент, оставив веб-версию работающей. Это как перекрыть один из нескольких кранов в квартире», — объяснил он.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

При этом локальные настройки, в частности смена языка интерфейса в смартфоне, не могут улучшить работу WhatsApp, заверил Бедеров.

В МВД предупредили пользователей, что мошенники стали предлагать потенциальным жертвам якобы работающую версию WhatsApp.

«Злоумышленники массово рассылают фишинговые СМС и письма с предложением перейти по ссылке для установки якобы „обновленной“ или „работающей“ версии приложения. Эти ссылки ведут на вредоносные сайты, цель которых — получить доступ к вашим личным и платежным данным», — сообщили в ведомстве.

Правоохранители посоветовали не переходить по подозрительным ссылкам, даже если их прислали знакомые.

