Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 28 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 28 января

В ночь на 28 января Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о пяти взрывах, прогремевших в небе над Таганрогом Ростовской области. По информации канала, системы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Очевидцы рассказали SHOT, что со стороны Таганрогского залива видели вспышки и слышали жужжание в небе. Канал также отметил, что есть информация о взрывах в городе Азов.

Кроме того, ночью стало известно, что в Белгородской области в селе Зозули произошла атака беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль, сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале. В результате инцидента пострадал водитель грузовика, который был доставлен в медицинское учреждение.

По обнародованным данным, мужчина в момент атаки находился в кабине и получил баротравму — контузию из-за резкого перепада давления при взрыве. Его незамедлительно госпитализировали для оказания квалифицированной помощи.

Состояние пострадавшего сейчас оценивается врачами. Само транспортное средство получило серьезные повреждения: у грузовика пострадала кабина. Спецслужбы и правоохранительные органы работают на месте происшествия, устанавливая все детали случившегося.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на регион пострадал местный житель. Инцидент произошел в деревне Горицы в Погарском районе.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе деревню Горицы Погарского района. В результате террористических действий Киева, к сожалению, ранен мирный житель», — уточнил политик.

Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказана вся необходимая помощь. Богомаз уже пожелал мужчине скорейшего выздоровления.

В результате обстрела также были зафиксированы повреждения жилого дома. На месте происшествия в настоящее время работают оперативные и экстренные службы.

Обстановка в районе остается под контролем.

В свою очередь в силовых структурах заявили, что православная святыня на территории Донецкой Народной Республики могла стать объектом мародерства со стороны украинских военных формирований. Речь идет о разграблении Свято-Успенской Святогорской лавры, расположенной в прифронтовой зоне.

«Неизвестные на грузовом автомобиле ночью вырвали двери скита Свято-Успенской Святогорской лавры в селе Богородичное. Затем они похитили из колокольни восемь колоколов, а также церковное имущество», — сообщил собеседник.

В социальных сетях и СМИ уже появились снимки, которые иллюстрируют случившееся. По данным источника, это происшествие может быть связано с действиями подразделений ВСУ, расквартированных в этом районе.

Монастырь находится всего в трех километрах от зоны боевых действий, где действует 3-я отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины. По информации от силовиков, основу этого подразделения составляют бойцы полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Как полагает собеседник агентства, возможной причиной ограбления православной святыни могло стать продвижение российских войск на этом направлении. Это спровоцировало украинских военных на акт мародёрства перед возможным отступлением.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

ВСУ атаковали дроном-камикадзе машину скорой помощи в селе Чуровичи Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, обошлось без пострадавших.

«В результате атаки автомобиль поврежден осколками и поражающими элементами. На месте работают оперативные и экстренные службы», — отметил он.

Также Богомаз рассказал об уничтожении над регионом украинской зенитно-управляемой ракеты С-200. Губернатор заявил, что ее обломки упали на жилые дома. В результате, уточнил он, четыре частных дома полностью разрушены, еще более 50 частично повреждены, а в двух многоэтажках выбило окна.

«Одна женщина получила ушиб мягких тканей. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.

Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА на Шебекино, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что мужчина скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Также глава региона сообщил о раненых.

«В Шебекино в результате детонации дрона мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь. Бригадой скорой пострадавший доставлен в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. На месте атаки повреждена кровля надворной постройки и посечен фасад частного дома», — рассказал Гладков.

За сутки над территорией Курской области сбиты 27 БПЛА различных типов, отчитался в своем Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн. Также, по его словам, ВСУ 47 раз применили артиллерию по отселенным районам.

«11 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств. В результате атак в селе Калиновка Хомутовского района посечены осколками ворота, забор, фасад дома, повреждены два автомобиля. В поселке Хомутовка Хомутовского района повреждены пять автомобилей, из-за падения обломков было частично нарушено электроснабжение», — сказал Хинштейн.

Он подчеркнул, что погибших и пострадавших нет. В Минобороны эти сведения не комментировали.

В Свердловской области задержали трех россиян, планировавших совершить теракт на железной дороге, передает пресс-служба Центра общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, они действовали в интересах украинских спецслужб.

«Задержаны трое граждан России 1979, 1981 и 1984 годов рождения, планировавших поджог объекта транспортной инфраструктуры по заданию украинских спецслужб», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что задержанные связались с кураторами в Telegram, где им дали задание совершить теракт на железной дороге.

