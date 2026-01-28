Силовики предположили, кто разграбил Свято-Успенскую Святогорскую лавру РИАН: полк «Азов» мог разграбить Свято-Успенскую Святогорскую лавру в Донбассе

Православная святыня на территории Донецкой Народной Республики могла стать объектом мародерства со стороны украинских военных формирований. Речь идет о разграблении Свято-Успенской Святогорской лавры, расположенной в прифронтовой зоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Неизвестные на грузовом автомобиле ночью вырвали двери скита Свято-Успенской Святогорской лавры в селе Богородичное. Затем они похитили из колокольни восемь колоколов, а также церковное имущество, — сообщил собеседник.

Фотографии, свидетельствующие о произошедшем, уже появились в социальных сетях и средствах массовой информации. Источник связывает это преступление с деятельностью подразделений Вооруженных сил Украины, дислоцированных в данном районе.

Монастырь расположен всего в трех километрах от линии боевого соприкосновения, где действует 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ. По данным силовиков, костяк этого формирования составляют бойцы полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Как полагает собеседник агентства, возможной причиной ограбления православной святыни могло стать продвижение российских войск на этом направлении. Это спровоцировало украинских военных на акт мародерства перед возможным отступлением.

Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что основатель батальона «Азов» Андрей Билецкий, которого прочат в главкомы ВСУ, является нацистом, уголовником и стукачом. По его словам, в свое время Билецкий считался агентом правоохранителей в неонацистских кругах.