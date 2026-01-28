Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 02:04

Силовики предположили, кто разграбил Свято-Успенскую Святогорскую лавру

РИАН: полк «Азов» мог разграбить Свято-Успенскую Святогорскую лавру в Донбассе

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Православная святыня на территории Донецкой Народной Республики могла стать объектом мародерства со стороны украинских военных формирований. Речь идет о разграблении Свято-Успенской Святогорской лавры, расположенной в прифронтовой зоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Неизвестные на грузовом автомобиле ночью вырвали двери скита Свято-Успенской Святогорской лавры в селе Богородичное. Затем они похитили из колокольни восемь колоколов, а также церковное имущество, — сообщил собеседник.

Фотографии, свидетельствующие о произошедшем, уже появились в социальных сетях и средствах массовой информации. Источник связывает это преступление с деятельностью подразделений Вооруженных сил Украины, дислоцированных в данном районе.

Монастырь расположен всего в трех километрах от линии боевого соприкосновения, где действует 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ. По данным силовиков, костяк этого формирования составляют бойцы полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Как полагает собеседник агентства, возможной причиной ограбления православной святыни могло стать продвижение российских войск на этом направлении. Это спровоцировало украинских военных на акт мародерства перед возможным отступлением.

Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что основатель батальона «Азов» Андрей Билецкий, которого прочат в главкомы ВСУ, является нацистом, уголовником и стукачом. По его словам, в свое время Билецкий считался агентом правоохранителей в неонацистских кругах.

Азов
ДНР
церкви
грабеж
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кубанский аэропорт временно прекратил полеты
Семья Шатунова оценила общий ущерб по делу экс-продюсера певца
Воспитание сына, личная жизнь, наркозависимость: как живет Стас Пьеха
В Венгрии подтвердили свою позицию по членству Украины в ЕС
Очевидцы рассказали о серии взрывов в Ростовской области
Поисковик высказалась о возможном уходе семьи Усольцевых в тайгу
Силовики предположили, кто разграбил Свято-Успенскую Святогорскую лавру
Гастрит и язва желудка: как отличить, можно ли предотвратить и вылечить?
Белый вождь вместо Сырского: к власти в Киеве рвется «патентованный нацист»
Как накачаться к лету: ликбез для мужчин от главы фитнес-сообщества
На Украине заявили о готовности Зеленского к личной встрече с Путиным
Известный американский актер продает свой особняк на Рублевке
«Согласовано мировое»: избитая бойфрендом модель смогла с ним договориться
Кредиты, проблемы в США, мнение об СВО: как сейчас живет Незлобин
Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на грузовик под Белгородом
В США предположили, когда Вашингтон и Москва могут решить вопрос по ДСНВ
Стало известно о состоянии задержанного в Польше российского археолога
Отсидевший актер начал работу над первым спектаклем после освобождения
Врач ответила, какие продукты категорически нельзя есть при гастрите и язве
Мат, самогон, самиздат: британцам советуют спасаться от бед опытом СССР
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.