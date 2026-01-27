Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 18:46

«Патентованный нацист»: раскрыто, кто может возглавить ВСУ

Экс-подполковник СБУ Прозоров: ВСУ может возглавить «уголовник» Билецкий

Андрей Билецкий Андрей Билецкий Фото: РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Основатель батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Андрей Билецкий, которого прочат в главкомы ВСУ, является нацистом, уголовником и стукачом, заявил NEWS.ru бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. По его словам, в свое время Билецкий считался агентом правоохранителей в неонацистских кругах.

Билецкий — самый настоящий, патентованный нацист. Он выходец из неонацистских групп Харькова. Его родной язык русский. Он открыто хвалил Гитлера, прославлял Холокост. Он и его сторонники охотились на мигрантов, на иностранных студентов, убивали их — вешали на деревьях, — рассказал Прозоров.

При этом, по его словам, Билецкому все сходило с рук, так как он активно сотрудничал с силовыми структурами. При этом он сдавал только конкурентов, расчищая себе дорогу.

Он стучал, сдавал — поэтому и был «неприкасаемым». Сдавал Билецкий только конкурентов-нациков — убирал их руками правоохранительных органов и таким образом расчищал себе дорогу, — добавил собеседник.

Прозоров отметил, что Билецкий всегда любил коммерцию и еще до Евромайдана использовал своих подчиненных в разборках бизнесменов. В качестве вознаграждения он нередко просил не деньги, а долю в бизнесе, при этом порой мог «отжать» все дело.

Ранее немецкое издание Junge Welt написало, что Билецкий может заменить Александра Сырского на должности главкома ВСУ . Последний крайне непопулярен среди обычных военных, которые считают его «насильником солдат», указало СМИ.

Украина
ВСУ
СБУ
Александр Сырский
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
Андрей Веселов
А. Веселов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток-лыжник разбился на горнолыжном курорте на глазах отца
Лайфхаки для экономии электроэнергии дома: как сократить траты на ЖКУ
Селфи с хищником обернулось кошмаром для туристки
Диета «Стол № 8»: полный список продуктов и меню на неделю при ожирении
Объявление о продаже аэропорта Домодедово исчезло с «Авито»
Дочь Ефремова объяснила неэтичность назначения Богомолова в Школу-студию
Экс-нардеп объяснил, почему замерзающие украинцы не выходят на протесты
Лайфхаки для ухода за растениями: советы для начинающих
Лазер и плазма: граница эффективности современных технологий резки металла
Макрон установил новый рекорд по непопулярности среди французов
Захарова оценила отказ Молдавии принять верительные грамоты у посла РФ
Российским дачникам рассказали, к чему их обяжут с марта
Минпросвещения анонсировало переход всех школ на единые учебники
Патриарх Кирилл разочаровался в уровне взаимодействия вузов и РПЦ
«Патентованный нацист»: раскрыто, кто может возглавить ВСУ
Баскетбольный эксперт оценил игру россиянина Демина в НБА
Захарова ответила на провокационный выпад главы парламента Молдавии
«Мать года»: Диброва ответила хейтерам после критики фотосессии с детьми
Россиян предупредили об изменениях в системе расчета алиментов
Патриарх Кирилл раскрыл, сколько школьников выбирают курс ОПК
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.