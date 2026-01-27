Основатель батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Андрей Билецкий, которого прочат в главкомы ВСУ, является нацистом, уголовником и стукачом, заявил NEWS.ru бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. По его словам, в свое время Билецкий считался агентом правоохранителей в неонацистских кругах.

Билецкий — самый настоящий, патентованный нацист. Он выходец из неонацистских групп Харькова. Его родной язык русский. Он открыто хвалил Гитлера, прославлял Холокост. Он и его сторонники охотились на мигрантов, на иностранных студентов, убивали их — вешали на деревьях, — рассказал Прозоров.

При этом, по его словам, Билецкому все сходило с рук, так как он активно сотрудничал с силовыми структурами. При этом он сдавал только конкурентов, расчищая себе дорогу.

Он стучал, сдавал — поэтому и был «неприкасаемым». Сдавал Билецкий только конкурентов-нациков — убирал их руками правоохранительных органов и таким образом расчищал себе дорогу, — добавил собеседник.

Прозоров отметил, что Билецкий всегда любил коммерцию и еще до Евромайдана использовал своих подчиненных в разборках бизнесменов. В качестве вознаграждения он нередко просил не деньги, а долю в бизнесе, при этом порой мог «отжать» все дело.

Ранее немецкое издание Junge Welt написало, что Билецкий может заменить Александра Сырского на должности главкома ВСУ . Последний крайне непопулярен среди обычных военных, которые считают его «насильником солдат», указало СМИ.