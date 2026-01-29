Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 января: где сбои в РФ

Сегодня, 29 января, мобильный интернет не работает в Москве, Краснодарском крае и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 29 января

Во множестве регионов регистрируются жалобы на сбои мобильного интернета в четверг, 29 января, показывает статистика на сайте «Сбой.рф». Пользователи не могут в привычном режиме пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами и другими сервисами.

Наибольшее число жалоб приходит от абонентов МТС — десятки сообщений за сутки. Обращения поступают из Москвы — 30%, Краснодарского, Приморского краев — по 11%, Свердловской области, Тюмени — по 8%, Омской, Московской областей, Сахалина, Сахи (Якутии) — по 5%, Вологодской, Саратовской областей, Башкортостана, Коми — по 3%.

Пользователи жалуются и на других операторов — сбои коснулись сетей большинства поставщиков услуг связи. О проблемах сообщают из Новосибирской области, Хабаровского, Красноярского краев, Москвы, Челябинской, Ростовской, Иркутской областей, Алтайского края.

Почему не работает мобильный интернет 29 января

Мобильный интернет, как правило, не работает на фоне беспилотной опасности — это делается намеренно в качестве меры безопасности. Таким образом возможно подавить канал связи между дроном и центром управления, утверждают специалисты.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ограничения мобильной связи и интернета в российских регионах в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак БПЛА.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Кремль считает оправданным такой подход, так как это связано с обеспечением безопасности граждан.

«И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — добавил Песков.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что ночью 29 января силы ПВО ликвидировали девять украинских БПЛА: четыре — в Ростовской области, по два — в Крыму и Брянской области, один — в Воронежской.

Почему раньше не отключали мобильный интернет

Как утверждает эксперт по кибербезопасности Сергей Белов, новые меры стали ответом на применение беспилотников с LTE-модулями. Он подчеркнул, что к весне 2025 года операторы ПВО стали фиксировать факт сообщения аппаратов с ближайшими базовыми станциями сотовой связи.

«Одновременно у государства „дозрела“ инфраструктура фильтрации трафика, позволяющая точечно глушить только мобильные данные, а не весь интернет. До этого цена отключения считалась несопоставимой с пользой, но к майскому юбилею Победы, когда в Москву приехали иностранные лидеры, риск атаки дронов перевесил», — пояснил Белов.

Как пользоваться интернетом во время ограничений

Даже во время ограничений продолжает работать ряд востребованных интернет-ресурсов — они включены в белые списки Минцифры. В перечень входят «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, MAX, сервисы «Яндекса», Ozon, Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, «Почта России», Альфа-Банк, а также транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и другие.

