«Молнии» выжгли центры управления БПЛА ВСУ: успехи ВС РФ к утру 29 января

Расчет ударных беспилотников самолетного типа «Молния» группировки войск «Восток» уничтожил пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 29 января?

Выжгли центры управления БПЛА ВСУ

Как рассказали в российском военном ведомстве, разведывательный расчет БПЛА зафиксировал активность беспилотной авиации ВСУ на одном из участков Запорожской области.

«В ходе наблюдения были выявлены места запусков и прилетов БПЛА, а также антенны, через которые противник обеспечивал управление полетами и работу своих расчетов. После уточнения координат данные передали расчетам ударных БПЛА самолетного типа „Молния“, которые выполнили вылеты и нанесли точечные удары по выявленным объектам», — информировали в ведомстве.

В министерстве отметили, что в результате ударов были уничтожены пункты управления беспилотной авиацией и технические средства ВСУ, обеспечивавшие координацию беспилотников на этом участке. Поражение объектов снизило возможности противника по применению беспилотников и осложнило организацию их работы на направлении ответственности подразделений группировки.

Уничтожил опорный пункт ВСУ вместе с бойцами

Артиллерийский расчет буксируемого орудия «Гиацинт-Б», входящий в состав группировки войск «Днепр», уничтожил опорный пункт вместе с военнослужащими ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Расчет 152-мм орудия „Гиацинт-Б“ группировки войск „Днепр“ уничтожил опорный пункт с личным составом ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение», — отметили в ведомстве.

Орудийному расчету была дана команда нанести огневой удар по опорному пункту врага на правом берегу Днепра. После первого пристрелочного залпа расчет получил корректировку от разведывательного дрона. Благодаря уточненному наведению, точным выстрелами была уничтожена как сама опорная точка противника, так и живая сила ВСУ, укрывавшаяся в ее пределах.

«У нас имеется прибор звукометрической разведки. Засекаем, откуда были выходы из канала ствола, и в течение трех-пяти минут уже открываем огонь. Один-три снаряда на пристрелку, а четвертый уже в цель идет», — добавил командир огневого взвода с позывным Тихон на видео, предоставленном военным ведомством.

Поразили пункты дислокации ВСУ

Российские войска нанесли удар с помощью беспилотников «Молния-2», уничтожив пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, заявили в Минобороны РФ.

«Оператором воздушного разведчика войск беспилотных систем был обнаружен личный состав ВСУ в разрушенных постройках на территории правобережья Днепра, контролируемой украинскими формированиями. Далее координаты места дислокации были переданы расчету БПЛА „Молния-2“. Спустя несколько минут оператор „Молнии-2“ вылетел в указанную точку и нанес огневое поражение по заданной цели, уничтожив пункт временной дислокации (ПВД) личного состава ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Аналогичными ударами были уничтожены еще несколько ПВД ВСУ и их опорный пункт у уреза воды», — сообщили в министерстве.

Командир расчета БПЛА «Молния-2» с позывным «Стиф» отметил, что в обязанности операторов входит уничтожение укрытий противника.

«Такие как траншеи, блиндажи, подвалы, гаражи — все те места, где пехота противника чувствует себя в безопасности. Мы доказываем им обратное. Также работаем по артиллерийским орудиям и технике. А в ночное время работаем на уничтожение тылового обеспечения, подвоза боеприпасов и провизии, а также на подрыв ротации противника», — рассказал он.

Перекрыли пути снабжения ВСУ

В российском военном ведомстве рассказали, что расчет инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» группировки войск «Центр» блокировал маршруты отхода и снабжения формирований ВСУ на Красноармейском направлении.

«Расчет инженерной системы дистанционного минирования „Земледелие“ инженерного полка 2-й общевойсковой армии группировки войск „Центр“ провел дистанционное минирование в тыловом районе формирований ВСУ, перекрыв ключевые маршруты их перемещения, отхода и подвоза материальных средств на Красноармейском направлении», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что в ходе наступательных действий мотострелковые подразделения выявили участки повышенной активности украинских военных и вероятные маршруты выдвижения их резервов и снабжения. После получения и анализа разведывательных данных расчет ИСДМ оперативно выдвинулся в назначенный район, развернул пусковую установку и выполнил залп 122-мм реактивными боеприпасами с программируемыми минами.

Отразили контратаку ВСУ у Купянска

Подразделения Западной группировки войск успешно отразили контратаку штурмовых отрядов ВСУ в районе Благодатовки на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, его слова приводит ТАСС.

«На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака штурмовых групп штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка. Уничтожены шесть боевиков», — сказал он.

Бигма добавил, что также за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки войск «Запад» расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 10 беспилотников ВСУ самолетного типа и 58 тяжелых боевых квадрокоптеров. Кроме того, отметил начальник пресс-центра, выявлены и уничтожены 52 пункта управления БПЛА.

