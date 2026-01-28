Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 января: где сбои в РФ

Сегодня, 28 января, мобильный интернет работает со сбоями в Москве, Ярославской и Саратовской областях, а также в других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины неполадок?

Где в России не работает мобильный интернет 28 января

Жалобы на сбои мобильного интернета в среду, 28 января, регистрируются в десятках регионов, следует из статистики на сайте «Сбой.рф». Пользователи не могут в привычном режиме пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами и прочими сервисами, которым необходимо подключение к Сети.

Наибольшее число жалоб приходит от абонентов «Билайна» — 65 жалоб за сутки. Ранее этот показатель составил 159. Обращения оставляют пользователи из Ярославской области — 58%, Москвы — 17%, Саратовской области — 8%, Пермского края, Сахи (Якутии), Ивановской, Брянской областей — по 4%, Волгоградской области — 2%.

Абоненты жалуются и на других операторов. Неполадки коснулись пользователей подавляющего большинства поставщиков услуг связи и мобильного интернета. Жалобы поступают из Москвы, Свердловской, Иркутской областей, Хабаровского, Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Нижегородской, Тверской областей, Адыгеи, Пензенской, Новосибирской областей.

Почему не работает мобильный интернет 28 января

Мобильный интернет отключают на фоне угрозы атаки БПЛА в качестве меры безопасности. Специалисты утверждают, что таким образом возможно подавить канал связи между дроном и центром управления.

По словам президента России Владимира Путина, ограничения мобильной связи и интернета в российских регионах в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

ВС Украины Фото: Социальные сети

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, — все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что ночью 28 января силы ПВО ликвидировали 75 украинских БПЛА: 24 — в Краснодарском крае, 23 — в Крыму, шесть — над Черным морем, пять — в Белгородской области, четыре — в Астраханской, по три — в Курской области и над акваторией Азовского моря, по два — в Воронежской и Брянской областях, по одному — в Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областях.

С 07:00 до 09:00 мск два БПЛА сбили в Астраханской области, один — в Краснодарском крае, добавили в ведомстве.

Какие сервисы работают во время ограничений, белый список

Наиболее популярные сайты продолжают работать во время ограничений — они учтены в белых списках Минцифры. В перечень входят «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, MAX, сервисы «Яндекса», Ozon, Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, «Почта России», Альфа-Банк, а также транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и другие.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что перечень будет расширяться и обновляться еженедельно.

