«Чудеса бывают»: поисковик раскрыла, в каком случае Усольцевы могли выжить

Пропавшая в сентябре в Красноярском крае семья Усольцевых могла выжить в зимних условиях только при наличии серьезной подготовки, заявила координатор поисковой организации Кристина Вульферт в беседе с РИА Новости. Она отметила, что для этого необходимы оборудованное зимовье, лекарства и навыки выживания, но допускает возможность чуда.

Тут должно сложиться много факторов: подготовленная избушка (зимовье), наличие лекарств, умение выживать и добывать еду в таких условиях и так далее. Пока люди не найдены, принято их считать живыми. Но здесь, конечно же, сложная история и очень уж суровые условия выживания. Хотя чудеса бывают, — подчеркнула она.

Краевые спасатели сообщили, что 30 и 31 января начинают повторные поиски пропавшей семьи Усольцевых. Однако, по мнению эксперта, глубокий снег может снизить их эффективность, особенно если искать следы или тела. Поиски имеют шанс на успех, если отрабатывается версия нахождения пропавших в лесных избушках или хижинах, объяснила она.

Ранее выяснилось, что семью Усольцевых начнут искать в подвалах, хозяйственных постройках и других объектах вблизи места исчезновения. К работам подключились не только спасатели, но и криминалисты.