Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 11:58

Тренер объяснила, почему зимой растет вес

Тренер Вакулина: набор веса зимой связан с работой нервной системы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Набор веса зимой может происходить из-за особенностей работы нервной системы, рассказала «МК в Питере» фитнес-тренер и эксперт по биомеханике Виктория Вакулина. По ее словам, в холодное время организм подвергается стрессу из-за нехватки света и движения.

Достаточно двух-трех силовых или функциональных занятий в неделю для сохранения мышечной массы, ежедневной ходьбы и коротких нейромоторных практик. Такой подход не истощает организм и помогает оставаться в форме без накопления лишнего веса, — посоветовала Вакулина.

Тренер отметила, что не менее важен для поддержания здорового веса режим сна. По ее словам, качественный сон будет способствовать нормализации работы нервной системы и улучшению метаболизма.

Ранее диетолог Римма Мойсенко рассказала, что цельнозерновая каша подойдет в качестве завтрака зимой. Она отметила, что крупу необходимо замочить на ночь.

тренеры
советы
зима
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Лучше бы молчал»: в Крыму ответили Гутерришу после заявления о регионе
В Кремле удивились заявлению Зеленского о встрече с Путиным в Москве
Песков отреагировал на обещание Зеленского «не сдать без боя» Донбасс
Песков анонсировал важное заседание во главе с Путиным
Sony планирует порадовать новинкой поклонников PlayStation Portal
Подросток засунул дезодорант себе в задний проход и чудом избежал смерти
«День нашей общей победы»: Белоусов сообщил об активном продвижении России
Российские военные снесли набитую бойцами ВСУ казарму во дворце культуры
В Малайзии курьера шокировало предложение о доставке необычного груза
Стало известно о состоянии пропавших российских туристов в Египте
«Ты ужасна»: женщина бросила мужа и ребенка после получения госвыплаты
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной действует до 1 февраля
Кинолог ответил, почему собака перестает слушаться хозяина
В Кремле высказались насчет заявления ООН о Крыме и Донбассе
Вооруженного камнем бездомного нашли за мусоркой после ограбления ресторана
Генерал указал на невменяемость Зеленского
Зеленского обвинили в саботаже скорых переговоров в Абу-Даби
Американец перевоплотился в агента ФБР, чтобы спасти народного героя США
В АП предупредили о демографической катастрофе в мире
Врачи спасли половой орган мужчины после его баловства с бутылкой
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.