Тренер объяснила, почему зимой растет вес

Набор веса зимой может происходить из-за особенностей работы нервной системы, рассказала «МК в Питере» фитнес-тренер и эксперт по биомеханике Виктория Вакулина. По ее словам, в холодное время организм подвергается стрессу из-за нехватки света и движения.

Достаточно двух-трех силовых или функциональных занятий в неделю для сохранения мышечной массы, ежедневной ходьбы и коротких нейромоторных практик. Такой подход не истощает организм и помогает оставаться в форме без накопления лишнего веса, — посоветовала Вакулина.

Тренер отметила, что не менее важен для поддержания здорового веса режим сна. По ее словам, качественный сон будет способствовать нормализации работы нервной системы и улучшению метаболизма.

Ранее диетолог Римма Мойсенко рассказала, что цельнозерновая каша подойдет в качестве завтрака зимой. Она отметила, что крупу необходимо замочить на ночь.