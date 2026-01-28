Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 13:33

Диетолог дала совет, чем завтракать в зимнее время

Диетолог Мойсенко: для зимних каш стоит замачивать крупы на ночь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Цельнозерновая каша подойдет в качестве завтрака зимой, рассказала «Радио 1» кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко. Она отметила, что крупу необходимо замочить на ночь.

Зерновые играют в долгую, потому что медленно расщепляются, то есть длительное время насыщают организм. Цельное зерно не поднимает уровень глюкозы в крови, а наоборот, снижает. Крупы содержат большое количество клетчатки, которая является пребиотиком для нашей микробиоты. То есть мы кормим сразу не только себя, но и внутренних микробов, — рассказала Мойсенко.

По словам диетолога, замачивание в холодной воде поможет очистить крупу от фитиновой кислоты. Она объяснила, что вещество не позволяет усваивать из продуктов питания кальций, магний и фосфор.

Ранее диетолог Татьяна Залетова рассказала, что во время зимних прогулок лучше всего пить какао — этот напиток содержит обилие жиров и белков. Она отметила, что какао насыщает организм энергией на длительный период, позволяя ему вырабатывать тепло.

каши
диетологи
советы
зима
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростка высадили из поезда в сильный мороз в Забайкалье
Десятки домов ушли под воду из-за шторм в одной из стран Европы
Политолог раскрыл ключевую тему следующего раунда переговоров в Абу-Даби
РКН взялся за популярный у российских анимешников сайт
Турагент перечислила бюджетные варианты пляжного отдыха в марте
Гроб с телом Александра Олейникова вынесли под длительные аплодисменты
«Правильный гонорар»: продюсер назвал сумму заработка Долиной в баре Petter
В прямой кишке умершего мужчины нашли подводку с камнем из мочевого пузыря
Огонь охватил огромную конюшню под Москвой
Школьнику из Улан-Удэ вынесли приговор за смертельное ДТП
Клиент вместо оплаты заставил курьера копаться в его саду
Стало известно, какое нововведение европейцы хотят внедрить в НАТО
Стало известно, сколько денег собрали фанаты на долг «Крыльев Советов»
Депутат объяснил, почему насильников четырехлетней девочки не депортировали
Мужчина отправился на прогулку и увидел существо, похожее на бигфута
В Минэкономразвития раскрыли стратегическую роль офлайн-сети МФЦ
Онколог ответил, как Ардова может избежать рецидива рака
Певица Ольга Орлова сообщила о трагедии в семье
Хирург предупредил о смертельной опасности липосакции
Захарова предупредила о последствиях возможной блокады Кубы
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.