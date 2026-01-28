Диетолог дала совет, чем завтракать в зимнее время Диетолог Мойсенко: для зимних каш стоит замачивать крупы на ночь

Цельнозерновая каша подойдет в качестве завтрака зимой, рассказала «Радио 1» кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко. Она отметила, что крупу необходимо замочить на ночь.

Зерновые играют в долгую, потому что медленно расщепляются, то есть длительное время насыщают организм. Цельное зерно не поднимает уровень глюкозы в крови, а наоборот, снижает. Крупы содержат большое количество клетчатки, которая является пребиотиком для нашей микробиоты. То есть мы кормим сразу не только себя, но и внутренних микробов, — рассказала Мойсенко.

По словам диетолога, замачивание в холодной воде поможет очистить крупу от фитиновой кислоты. Она объяснила, что вещество не позволяет усваивать из продуктов питания кальций, магний и фосфор.

