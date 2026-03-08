Забудьте про сладкую кашу! Готовлю овсянку с томатным соусом, пармезаном и яйцом. Это взрыв вкуса с утра

Вся эта томатно-сырная история была бы неполной без главного акцента — яйца пашот. Это не просто белок с желтком. Это облако, нежнейший мешочек, который вы кладете сверху. И в тот момент, когда ложка протыкает его тонкую оболочку, густой золотой желток изливается на ярко-красную овсянку, создавая идеальный, кремовый соус. Это финальный, решающий штрих.

Для приготовления понадобится 140 г овсяных хлопьев (не моментальных), 3 средних помидора, 2 зубчика чеснока, 40 г тертого пармезана, 2 яйца, 250 мл воды, по 1/2 ст.л. сливочного и оливкового масла, уксус (винный или яблочный), соль, черный перец и свежий базилик или тимьян для подачи. Помидоры нарезаем кубиками. Чеснок мелко рубим. В кастрюле с толстым дном растапливаем сливочное масло, добавляем оливковое. На среднем огне быстро обжариваем чеснок 30 секунд до легкого золочения. Сразу добавляем помидоры, солим, перчим и обжариваем 2-3 минуты, пока они не пустят сок. Всыпаем овсяные хлопья, перемешиваем, чтобы они покрылись маслом. Вливаем 250 мл воды, перемешиваем и доводим до кипения. Убавляем огонь до слабого и варим 7-10 минут, периодически помешивая, пока овсянка не станет мягкой, а масса не загустеет.

Снимаем с огня, вмешиваем тертый пармезан. Пока каша готовится, варим яйца пашот: в небольшой сотейнике доводим до легкого кипения воду (около 1 литра), добавляем 1/2 ст.л. уксуса и щепотку соли. Размешиваем воду ложкой, создавая воронку, и аккуратно вливаем в центр яйцо (предварительно разбитое в пиалу). Варим 3 минуты, затем аккуратно вынимаем шумовкой. Подаем томатную овсянку в глубоких тарелках, сверху выкладываем яйцо пашот и украшаем свежей зеленью.

