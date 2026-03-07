Рис получится рассыпчатым, как в ресторане: запомните простые пропорции воды и способ варки

Многие хозяйки любят готовить рис на гарнир, но часто он получается липким и превращается в комковатую кашу. На самом деле добиться рассыпчатой текстуры совсем несложно. Нужно лишь знать несколько простых правил приготовления, которыми пользуются опытные повара.

Первый секрет — тщательная промывка крупы. Рис необходимо промывать холодной водой до тех пор, пока она не станет почти прозрачной. Это помогает удалить лишний крахмал, из-за которого зерна склеиваются во время варки.

Не менее важно соблюдать правильные пропорции воды. Для длиннозерного риса обычно берут около 1,5–2 стаканов воды на стакан крупы, для пропаренного — примерно 2 стакана, а для круглозерного — до 2,5–3 стаканов. Подготовленный рис заливают холодной водой, слегка солят и ставят на сильный огонь.

После закипания огонь уменьшают до минимального, кастрюлю накрывают крышкой и больше не перемешивают. Когда вода полностью впитается, плиту выключают и добавляют немного сливочного или растительного масла. Затем рис оставляют под крышкой ещё на 15–20 минут — за это время он «дойдёт» и станет мягким и рассыпчатым. Такой гарнир отлично подойдёт к мясу, рыбе или овощам.

Сколько раз идеальные яйца вкрутую превращались в «побитые» после чистки? Оказывается, дело не в удаче, а в химии. Есть простые приемы, которые помогают сварить яйца так, чтобы скорлупа отходила легко и аккуратно.