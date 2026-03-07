Свекла без белых колец и жестких волокон: какие сорта выбирают опытные дачники

Многие огородники разочаровываются, когда разрезают выращенную свеклу и видят светлые кольца или грубые волокна. Такой корнеплод хуже на вкус и не всегда подходит для любимых блюд. Однако проблема часто решается просто — достаточно правильно выбрать сорт и соблюдать несколько несложных правил выращивания.

Появление колец обычно связано с резкими перепадами температуры, нерегулярным поливом или слишком поздней уборкой урожая. В такие периоды свекла растет неравномерно, из-за чего на срезе появляются светлые и темные слои. Кроме того, на качество корнеплодов влияет кислая почва и нехватка калия.

Опытные дачники советуют выбирать устойчивые и проверенные сорта. Например, «бордо 237» славится сочной мякотью и сладким вкусом без выраженных колец. Сорт «цилиндра» дает аккуратные вытянутые корнеплоды с ровной окраской и хорошо хранится. А гибрид «баргузин» отличается насыщенным цветом и стабильным урожаем даже при капризной погоде.

Чтобы свекла выросла сладкой и нежной, ее высаживают в рыхлую почву с нейтральной кислотностью, регулярно поливают и обязательно прореживают всходы. При таком уходе корнеплоды формируются ровными, сочными и отлично подходят для борща, салатов и домашних заготовок.

