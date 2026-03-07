Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 15:56

Свекла без белых колец и жестких волокон: какие сорта выбирают опытные дачники

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие огородники разочаровываются, когда разрезают выращенную свеклу и видят светлые кольца или грубые волокна. Такой корнеплод хуже на вкус и не всегда подходит для любимых блюд. Однако проблема часто решается просто — достаточно правильно выбрать сорт и соблюдать несколько несложных правил выращивания.

Появление колец обычно связано с резкими перепадами температуры, нерегулярным поливом или слишком поздней уборкой урожая. В такие периоды свекла растет неравномерно, из-за чего на срезе появляются светлые и темные слои. Кроме того, на качество корнеплодов влияет кислая почва и нехватка калия.

Опытные дачники советуют выбирать устойчивые и проверенные сорта. Например, «бордо 237» славится сочной мякотью и сладким вкусом без выраженных колец. Сорт «цилиндра» дает аккуратные вытянутые корнеплоды с ровной окраской и хорошо хранится. А гибрид «баргузин» отличается насыщенным цветом и стабильным урожаем даже при капризной погоде.

Чтобы свекла выросла сладкой и нежной, ее высаживают в рыхлую почву с нейтральной кислотностью, регулярно поливают и обязательно прореживают всходы. При таком уходе корнеплоды формируются ровными, сочными и отлично подходят для борща, салатов и домашних заготовок.

Ранее сообщалось, что когда семенного картофеля не хватает, рука сама тянется разрезать крупные клубни. Многие боятся это делать, считая, что урожай будет хуже. Но на самом деле этот способ давно используют опытные огородники, и при правильном подходе он отлично работает.

Проверено редакцией
Читайте также
Врач назвала главные причины, почему по ночам сводит ноги
Общество
Врач назвала главные причины, почему по ночам сводит ноги
Нагар исчезает за 10 минут: простой кухонный трюк с солью возвращает сковороде чистоту
Общество
Нагар исчезает за 10 минут: простой кухонный трюк с солью возвращает сковороде чистоту
Огород на балконе в многоэтажке: как вырастить зелень и овощи без дачи
Общество
Огород на балконе в многоэтажке: как вырастить зелень и овощи без дачи
Россиянам рассказали, как подготовить теплицу к новому сезону
Общество
Россиянам рассказали, как подготовить теплицу к новому сезону
Два продукта — и больше ничего: закуску делаю за 5 минут. Рецепт, когда в холодильнике шаром покати, а гости на пороге
Общество
Два продукта — и больше ничего: закуску делаю за 5 минут. Рецепт, когда в холодильнике шаром покати, а гости на пороге
советы
урожай
свекла
корнеплоды
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США заподозрили Китай во взломе данных ФБР
В США оправдались после разрешения поставок российской нефти Индии
В Германии планируют увеличить выплаты мигрантам при одном условии
Голод в рядах ВСУ и крепкий ответ на теракты: новости СВО к вечеру 7 марта
Ураганный ветер и холод до -6? Погода в Москве на неделе: чего ждать
Россиянин без ног отправится на чемпионат мира под флагом и гимном
В Персидском заливе атакован еще один танкер
В Петербурге неизвестный поджег АЗС
Одна из крупнейших в мире ГАЭС попала под удар на Украине
Венгерского политика внесли в «Миротворец» после скандала с Ощадбанком
Иран ликвидировал десятки американских военных
Юрист ответил, какой срок грозит подростку за взрыв в отделении банка
Популярный курорт оказался загрязнен из-за атаки в Ормузском проливе
Орбан указал на получателей денег Ощадбанка
Орбан раскрыл, когда решится судьба конфискованных у украинцев денег
Украинцы объединились против «людоловов»
Россия вылетела из топ-10 покупателей кофе из Бразилии
Генерал раскрыл, почему конфликт в Иране может затянуться
Солдатам ВСУ присвоят уникальный электронный идентификатор
Взрыв в банке в Подмосковье 7 марта: что известно, кто задержан, мотивы
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.