Разрезать картофель перед посадкой или нет: правда, которую скрывают опытные дачники

Когда семенного картофеля не хватает, рука сама тянется разрезать крупные клубни. Многие боятся это делать, считая, что урожай будет хуже. Но на самом деле этот способ давно используют опытные огородники, и при правильном подходе он отлично работает.

Крупные клубни можно смело делить на две или даже несколько частей. Главное условие — чтобы на каждом кусочке осталось не меньше двух-трёх крепких глазков. Именно из них вырастут будущие кусты. Разрезать картофель лучше прямо перед посадкой, а места срезов обязательно присыпать древесной золой. Она защищает от гниения и помогает быстрее затянуться поверхности. А вот мелкий картофель трогать не стоит — у него недостаточно сил для хорошего роста. При этом важно помнить, что на урожай влияет не только размер клубня, но и качество почвы, уход и погода. Если всё сделать правильно, разрезанный картофель даст крепкие растения и полноценный урожай.

Ранее сообщалось, что капуста кажется простым овощем, но именно от ее качества зависит вкус салатов и горячих блюд. Я всегда пользуюсь советом бабушки, который ни разу не подводил. Достаточно внимательно посмотреть и слегка надавить — и сразу понятно, стоит ли покупать кочан.