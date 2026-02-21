Зимняя Олимпиада — 2026
Как выбрать идеальную капусту без разреза: бабушкин способ помогает найти самый сочный и хрустящий кочан с первого взгляда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Капуста кажется простым овощем, но именно от ее качества зависит вкус салатов и горячих блюд. Я всегда пользуюсь советом бабушки, который ни разу не подводил. Достаточно внимательно посмотреть и слегка надавить — и сразу понятно, стоит ли покупать кочан.

Первым делом оцените цвет. Хорошая капуста имеет яркий, свежий зеленый оттенок. Если листья бледные или желтоватые, значит овощ уже долго хранится и будет менее сочным. Затем обязательно проверьте плотность: возьмите кочан в руки и слегка нажмите. Он должен быть твердым и упругим, без мягких участков.

Обратите внимание на листья. Они должны плотно прилегать, быть ровными и свежими на вид. Допустимо, если сверху есть 1–2 свободных листа, но вялость и морщины — плохой признак. Также избегайте кочанов с темными пятнами. Именно плотная, яркая капуста порадует хрустом и отличным вкусом в любом блюде.

Ранее сообщалось, что хозяйки сталкивались с досадной ситуацией: пирог с аппетитной корочкой готов, а внутри остается сырым. Возвращать его в духовку нет смысла — верх сгорит, а середина все равно не пропечется. Эта проблема часто связана с тремя основными ошибками.

