Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 15:14

Магазинные овощи больше не опасны: простой раствор из воды и уксуса удаляет воск и налёт за считанные минут

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие овощи и фрукты из магазина выглядят слишком блестящими, и это не случайно. Их покрывают воском и защитными составами, чтобы продлить срок хранения. Я давно использую простой способ очистки, который действительно помогает убрать всё лишнее с поверхности.

Для приготовления раствора возьмите 1 стакан воды, добавьте 2 столовые ложки белого уксуса и 1 столовую ложку лимонного сока, хорошо перемешайте. Обработайте плоды этой жидкостью, затем протрите и промойте под проточной водой. Можно также замочить их в растворе воды и уксуса 1:1 на несколько минут.

Цитрусовые, бананы и гранаты достаточно ошпарить кипятком. Томаты и персики лучше мыть мягкой губкой, а корнеплоды предварительно замачивать на 15 минут и очищать щёткой. Зелень промывайте в нескольких водах. После такой обработки овощи и фрукты становятся действительно чистыми и безопасными для всей семьи.

Ранее сообщалось, что на полках магазинов уксусов много, и легко растеряться. Я сама раньше брала первый попавшийся, пока не заметила, как сильно выбор влияет на вкус блюда. Оказывается, у каждого вида есть своё лучшее применение.

Проверено редакцией
Читайте также
Французский буланжер вместо скучных запеканок: готовлю шедевр из картошечки за копейки
Общество
Французский буланжер вместо скучных запеканок: готовлю шедевр из картошечки за копейки
Гениальная заготовка: бульонный кубик из курицы и овощей. Кидаю в воду — через 5 минут ароматный суп готов
Общество
Гениальная заготовка: бульонный кубик из курицы и овощей. Кидаю в воду — через 5 минут ароматный суп готов
Нутрициолог ответила, как облегчить соблюдение Великого поста
Здоровье/красота
Нутрициолог ответила, как облегчить соблюдение Великого поста
Психолог назвал слова, которыми часто пользуются мошенники
Общество
Психолог назвал слова, которыми часто пользуются мошенники
Врач назвала продукты, которые помогают поддержать здоровье глаз
Здоровье/красота
Врач назвала продукты, которые помогают поддержать здоровье глаз
овощи
советы
продукты
хранение
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Концерт за решеткой: как сидит певец Шарлот, программа к 23 февраля
Хлеб за 550, глаза лезут на лоб: Киркоров в шоке от цен в ресторане Москвы
МИД раскрыл, зачем Западу вбросы о позиции РФ на переговорах по Украине
Осужденная за вейп с наркотиками Тарасова примерила на себя образ Гузеевой
Российские пенсионеры нашли бюджетную замену европейским курортам
Коростелев не получил призовое место в марафоне на Олимпиаде
Водителям напомнили о неочевидном штрафе во дворе
Школьница опознала своего насильника спустя восемь лет
Москвича арестовали на 13 суток из-за шашлычного скандала
В МВД Эстонии заявили об ужесточении выдачи ВНЖ россиянам и белорусам
Индия ввела запрет в отношении российских страховщиков
Известной российской биатлонистке провели экстренную операцию
«Ужасно»: Волочкова нашла объяснение третированию спортсменов из России
Пырнул губернатора и ушел на СВО: что стало с напавшим на Чибиса мужчиной
МИД России предостерег Южную Корею от участия в инициативе PURL по Украине
Системы ПВО уничтожили 31 беспилотник ВСУ за пять часов
На Кубани объявили угрозу падения взрывных устройств
Панды получили подарки в честь Китайского Нового года Московском зоопарке
Шойгу заявил, что со школьной скамьи умеет различать древние захоронения
Москва пригрозила Сеулу ответными мерами в случае поставок оружия ВСУ
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.