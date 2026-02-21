Магазинные овощи больше не опасны: простой раствор из воды и уксуса удаляет воск и налёт за считанные минут

Магазинные овощи больше не опасны: простой раствор из воды и уксуса удаляет воск и налёт за считанные минут

Многие овощи и фрукты из магазина выглядят слишком блестящими, и это не случайно. Их покрывают воском и защитными составами, чтобы продлить срок хранения. Я давно использую простой способ очистки, который действительно помогает убрать всё лишнее с поверхности.

Для приготовления раствора возьмите 1 стакан воды, добавьте 2 столовые ложки белого уксуса и 1 столовую ложку лимонного сока, хорошо перемешайте. Обработайте плоды этой жидкостью, затем протрите и промойте под проточной водой. Можно также замочить их в растворе воды и уксуса 1:1 на несколько минут.

Цитрусовые, бананы и гранаты достаточно ошпарить кипятком. Томаты и персики лучше мыть мягкой губкой, а корнеплоды предварительно замачивать на 15 минут и очищать щёткой. Зелень промывайте в нескольких водах. После такой обработки овощи и фрукты становятся действительно чистыми и безопасными для всей семьи.

Ранее сообщалось, что на полках магазинов уксусов много, и легко растеряться. Я сама раньше брала первый попавшийся, пока не заметила, как сильно выбор влияет на вкус блюда. Оказывается, у каждого вида есть своё лучшее применение.