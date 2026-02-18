Красный, белый или бальзамический: простой способ понять, какой уксус нужен для салата, мяса и соусов

На полках магазинов уксусов много, и легко растеряться. Я сама раньше брала первый попавшийся, пока не заметила, как сильно выбор влияет на вкус блюда. Оказывается, у каждого вида есть своё лучшее применение.

Винный уксус бывает красный и белый. Красный делают из винограда вместе с кожурой, а белый — без неё. По вкусу они похожи, оба дают мягкую кислинку и отлично подходят для маринадов мяса, птицы и рыбы. Их удобно добавлять в соусы и овощные салаты, особенно если в составе есть сладкие продукты, например свёкла или мёд — вкус становится более сбалансированным.

Бальзамический уксус — совсем другой. Его выдерживают в бочках, поэтому он густой, ароматный и слегка сладкий. Такой уксус лучше не нагревать, а добавлять в готовое блюдо. Несколько капель в салат или на помидоры с сыром делают вкус ярче и интереснее. Именно поэтому важно выбирать уксус правильно, а не заменять один другим.

