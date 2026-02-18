Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 07:00

Красный, белый или бальзамический: простой способ понять, какой уксус нужен для салата, мяса и соусов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

На полках магазинов уксусов много, и легко растеряться. Я сама раньше брала первый попавшийся, пока не заметила, как сильно выбор влияет на вкус блюда. Оказывается, у каждого вида есть своё лучшее применение.

Винный уксус бывает красный и белый. Красный делают из винограда вместе с кожурой, а белый — без неё. По вкусу они похожи, оба дают мягкую кислинку и отлично подходят для маринадов мяса, птицы и рыбы. Их удобно добавлять в соусы и овощные салаты, особенно если в составе есть сладкие продукты, например свёкла или мёд — вкус становится более сбалансированным.

Бальзамический уксус — совсем другой. Его выдерживают в бочках, поэтому он густой, ароматный и слегка сладкий. Такой уксус лучше не нагревать, а добавлять в готовое блюдо. Несколько капель в салат или на помидоры с сыром делают вкус ярче и интереснее. Именно поэтому важно выбирать уксус правильно, а не заменять один другим.

Ранее сообщалось, что хозяйки сталкивались с досадной ситуацией: пирог с аппетитной корочкой готов, а внутри остается сырым. Возвращать его в духовку нет смысла — верх сгорит, а середина все равно не пропечется. Эта проблема часто связана с тремя основными ошибками.

Проверено редакцией
рецепты
еда
советы
кулинария
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали о возможностях нового чат-бота «Госуслуги» в Мах
«Яблоко раздора»: Цеков отреагировал на слова правнучки Хрущева о Крыме
Над Россией сбили более 40 беспилотников за ночь
В Чувашии из-за атаки ВСУ повреждены автомобили
Путешественник из Австрии назвал главную особенность Сибири
ПСЖ с Сафоновым одержал волевую победу над «Монако» в матче Лиги чемпионов
В США заявили о тупике на переговорах в Женеве
Россиянам назвали устройство, без которого опасно делать ремонт
Россиян предупредили о штрафах за уборку квартиры по вечерам
«Страшно»: как живет мама девятилетней Лизы, убитой в Саратове
«Уиткофф и Зятькофф»: в США узнали прозвища американских переговорщиков
Россия потребовала от НАТО бумажных гарантий нерасширения
«Реал» победил «Бенфику» в скандальном матче плей-офф ЛЧ
Анне Седоковой прилетел иск от родни Яниса Тиммы
«Настоящий суперфуд»: названа необходимая для красоты и здоровья крупа
SHOT сообщил, что ВСУ атакуют Чувашию
Турэксперт объяснила, как вернуть деньги за тур из-за невыдачи визы
«Шашлычка нет»: импорт свинины возмутил белорусского лидера
Диетолог рассказала, какой коллаген способен улучшить качество кожи
Дроны «Центра» нашли блиндажи ВСУ и стерли их в порошок
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.