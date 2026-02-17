Зимняя Олимпиада — 2026
Мистические цветные блины: рецепт с активированным углем

Черные блины с активированным углем
Хотите удивить гостей на Масленицу? Черные блины с активированным углем — это хит среди цветных блинов, который выглядит загадочно, а на вкус — как классика. Они идеальны для постных дней или просто для экспериментов на кухне. Попробуйте, и блины станут звездой стола!

Для теста смешайте 200 г муки, 500 мл растительного молока (или воды для поста), 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотку соли и 1–2 ч. л. измельченного пищевого активированного угля. Взбейте блендером до гладкости, дайте постоять 15 минут. Жарьте на разогретой сковороде с каплей масла, по 1/3 стакана теста за раз. Каждый блин переворачивайте лопаткой через 1–2 минуты — они черные снаружи, но нежные внутри!

Подавайте цветные блины со свежими ягодами, медом или постным вареньем. Калорийность порции (2 блина) — около 150 ккал. Экспериментируйте с формами — сердечками или бабочками для праздника.

Ранее мы поделились рецептом начинки для блинов из маскарпоне.

Александра Вкусова
А. Вкусова
