Гениальная заготовка: бульонный кубик из курицы и овощей. Кидаю в воду — через 5 минут ароматный суп готов

Этот рецепт снимает главную дилемму: варить настоящий бульон полдня или схитрить с «бичпакетом». Теперь у вас есть третий вариант — домашняя «хитрость», которая дает и скорость, и безупречное качество.

Для кубиков беру 2 куриных филе (около 400 г) и нарезаю их небольшим кубиком. Одну крупную луковицу, одну морковь и стебель сельдерея тоже мелко режу. В сотейнике или сковороде с толстым дном разогреваю столовую ложку растительного масла. Сначала обжариваю куриное филе до легкой корочки, затем добавляю лук, морковь и сельдерей. Тушим все вместе на среднем огне 10-15 минут, помешивая, пока овощи не станут мягкими и не начнут карамелизоваться. Добавляю 2 раздавленных зубчика чеснока, чайную ложку натертого свежего имбиря и щепотку куркумы, перемешиваю и томлю еще пару минут. Вливаю 50-100 мл воды, накрываю крышкой и тушу на медленном огне еще 7-10 минут, чтобы ингредиенты полностью пропарились, а жидкость почти вся выпарилась. Снимаю с огня и даю массе полностью остыть. Затем перекладываю ее в чашу блендера, добавляю крупно нарезанный пучок укропа и петрушки, и измельчаю до состояния однородного густого пюре. При необходимости подсаливаю по вкусу. Эту ароматную пасту плотно утрамбовываю в форму для льда. Убираю в морозилку на несколько часов до полного застывания. Замороженные кубики пересыпаю в пакет для хранения. Для бульона просто растворяю 1-2 кубика в 500 мл кипящей воды.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.