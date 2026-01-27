Диетолог раскрыла лучший напиток для прогулок в холода Диетолог Залетова: во время зимних прогулок лучше всего пить какао

Во время зимних прогулок лучше всего пить какао — этот напиток, содержит обилие жиров и белков, заявила «Москве 24» диетолог Татьяна Залетова. Она отметила, что какао насыщает организм энергией на длительный период, позволяя ему вырабатывать тепло.

Кроме того, в этом напитке есть флавоноиды, улучшающие кровообращение, подчеркнула Залетова. Это помогает дополнительно согреваться организму. Помимо какао, таким эффектом обладают безалкогольный сидр и глинтвейн с различными специями.

Врач посоветовала в холода пить теплые напитки с добавлением имбиря и домашний морс — клюквенный или облепиховый. А от сладкой газировки, чая с малиной, медом и ментолом лучше отказаться. Особую опасность представляет употребление алкоголя и напитков с содержанием кофеина, предупредила специалист.

