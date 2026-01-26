Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Диетолог назвала самую полезную часть курицы

Диетолог Хохлова: самой полезной частью курицы является грудка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Наиболее полезной частью куриной тушки является грудка, заявила NEWS.ru диетолог Елена Хохлова. По ее словам, бедра и голени также обладают ценными веществами, но они содержат в себе значительно больше жира.

Грудка считается самой полезной частью курицы, так как она содержит наибольшее количество белка и минимальное количество жира. Бедра тоже полезны, но они более жирные. Крылья и голени содержат больше соединительной ткани, но могут быть вкусными в приготовлении. Если человек следит за калориями, ему лучше выбирать грудку, — поделилась Хохлова.

Ранее паразитолог Эдуард Бартули заявил, что курятина и индюшатина считаются самыми безопасными видами мяса. По словам специалиста, в них не встречаются глисты, аскариды и цепни. Он также указал, что сальмонелла в этих продуктах нейтрализуется при надлежащей термической обработке.

Диетолог Марият Мухина ранее заявила, что курятину допустимо употреблять ежедневно. По ее словам, это мясо по уровню белка практически сопоставимо с говядиной, но при этом гораздо доступнее по цене.

