Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 17:14

Диетолог рассказала, как часто можно есть курятину

Диетолог Мухина призвала россиян употреблять курятину ежедневно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Курятину можно употреблять ежедневно, заявила врач-диетолог Марият Мухина. По ее словам, переданным НСН, это мясо по количеству белка почти не уступает говядине, а по цене дешевле практически в три раза.

Это достойный продукт, который должен быть на столе у каждого россиянина. При этом каждый день. В курице полезно не только белое мясо, но даже кожа, потому что она содержит огромное количество эластина и коллагена, — заявила она.

Она также обратила внимание на то, что растительный белок не способен полностью заменить мясо. По ее словам, там нет полноценного состава аминокислот, а генетически модифицированная соя запрещена к продаже в России.

Ранее эксперт Роскачества и врач Елена Сюракшина заявила, что куриный бульон поддерживает суставы и улучшает состояние кожи, а также снижает очаги воспаления в организме. Кроме того, он улучшает работу ЖКТ и помогает при простуде.

мясо
диетологи
врачи
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина дал девушке пощечину за отказ познакомиться
Российский дрон передумал атаковать ВСУ после неожиданного послания
«Надо остановиться сегодня»: Лукашенко обратился к украинским властям
«Гнилая демократия»: Запад уличили в экспорте свободы с привкусом крови
В Польше раскрыли, как собираются помочь бойцам ВСУ
Экстрадиция украинца по делу о «Северных потоках» может затянуться
Появилось фото ответа Трампа на письмо об ударе по нефтепроводу «Дружба»
В Госдуме раскритиковали сокращение изучения английского языка в школах
В российском регионе жители объявили войну собачнице с десятком лабрадоров
Эксперт объяснил, что обязательно надо сделать для закрытия дачного сезона
Штурмовик намекнул, чего боятся солдаты ВСУ
Трамп не захотел присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Почему идеальный дом — это тот, где технику не слышно
Трамп отреагировал на обыски у его экс-помощника
«Мягкая сила»: как нейтральные цвета и простые формы делают нас увереннее
«Это ненормально»: москвичей предупредили о похолодании в конце августа
Терапевт рассказал, как замедлить развитие болезни Альцгеймера
Раскрыто число находящихся в России украинских военнопленных
Востоковед раскрыл, когда КНР сможет выступить гарантом безопасности Киева
Политолог оценил вероятность вторжения США в Венесуэлу
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.