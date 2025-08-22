Диетолог рассказала, как часто можно есть курятину

Курятину можно употреблять ежедневно, заявила врач-диетолог Марият Мухина. По ее словам, переданным НСН, это мясо по количеству белка почти не уступает говядине, а по цене дешевле практически в три раза.

Это достойный продукт, который должен быть на столе у каждого россиянина. При этом каждый день. В курице полезно не только белое мясо, но даже кожа, потому что она содержит огромное количество эластина и коллагена, — заявила она.

Она также обратила внимание на то, что растительный белок не способен полностью заменить мясо. По ее словам, там нет полноценного состава аминокислот, а генетически модифицированная соя запрещена к продаже в России.

Ранее эксперт Роскачества и врач Елена Сюракшина заявила, что куриный бульон поддерживает суставы и улучшает состояние кожи, а также снижает очаги воспаления в организме. Кроме того, он улучшает работу ЖКТ и помогает при простуде.