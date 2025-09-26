ВСУ атаковали НПЗ под Краснодаром На Афипском НПЗ под Краснодаром начался пожар из-за атаки ВСУ

В поселке Афипском Северского района Краснодарского края в результате падения обломков дрона на НПЗ начался пожар, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. Там отметили, что огонь охватил 30 квадратных метров.

Из-за падения фрагментов БПЛА произошел пожар на Афипском НПЗ. Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет. Произошло возгорание на площади 30 квадратных метров, которое уже ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы, — указали в оперштабе.

Ранее украинские беспилотники атаковали «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Глава региона Радий Хабиров заявил о вспыхнувшем пожаре.

До этого стало известно об атаке многоэтажного дома в Белгороде. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что ранения получил один из местных жителей. По его словам, пострадавшего с баротравмой, множественными осколочными ранениями спины и руки доставили в больницу.

Тем временем губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал, что Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. Он добавил, что в результате атаки пострадал один ребенок.