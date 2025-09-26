Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 06:00

Нутрициолог рассказала, для кого авокадо может оказаться смертельно опасным

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Авокадо может представлять серьезную угрозу для здоровья животных из-за вещества растительного происхождения, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Фарисеева. Однако, как отметила специалист, у человека данный токсин не вызывает никаких побочных эффектов.

Авокадо содержит природное вещество персин, способное вызывать ухудшение работы ЖКТ и смерть у животных, которые поедают авокадо с косточкой и кожурой. Персин способствует накоплению жидкости в тканях и угнетающе действует на сердце и дыхательную систему, — пояснила Фарисеева.

Она подчеркнула, что в рационе людей авокадо является оптимальным выбором для здорового питания, поскольку он содержит полезные жиры, витамины и минералы. По словам нутрициолога, фрукт способствует длительному чувству сытости, регулирует уровень сахара в крови и благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижая уровень «плохого» холестерина.

Чем может быть опасно авокадо для человека? Это высокоаллергенный продукт. У людей со склонностью к аллергии, хроническими воспалительными заболеваниями кишечника могут возникнуть проявления аллергии: сыпь, вздутия, отеки, головная боль. Но это лишь индивидуальная непереносимость, а не отравление или токсический эффект, — добавила Фарисеева.

Авокадо, по ее словам, не является ни опасным ядом, ни чудодейственным суперфудом. Нутрициолог отметила, что этот фрукт должен употребляться в умеренных количествах, как и другие пищевые продукты.

Ранее нутрициолог Юлия Шарапова рассказала, что мясо и рыба богаты важными питательными веществами, которые благотворно влияют на кожу и волосы. Ягоды, по ее словам, содержат антиоксиданты, защищающие клетки от старения.

