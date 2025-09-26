Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 05:20

Силы ПВО отразили масштабную атаку ВСУ над одним российским регионом

Слюсарь: ПВО уничтожила БПЛА ВСУ в шести муниципалитетах Ростовской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Системы ПВО России успешно нейтрализовали массированную атаку БПЛА ВСУ над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Он уточнил что воздушные цели были уничтожены над территорией Таганрога, Ростова-на-Дону, а также в Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районах.

Никто из людей не пострадал. В Азовском районе на окраине хутора Лагутник загорелась трава. Пожар был оперативно потушен, — сказано в сообщении.

В Ростове-на-Дону зафиксированы повреждения фасадной части и остекления магазина на улице Доватора, а также механические повреждения автомобилей, находившихся на прилегающей парковке. В настоящее время проводится уточнение полного перечня последствий атаки.

Ранее в Минобороны РФ передавали, что средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников в российских регионах за ночь. Больше всего дронов нейтрализовали в Ростовской области — 15. Также БПЛА уничтожили в Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областях.

До этого в результате атаки беспилотника на центр Ростова-на-Дону повреждения получили не менее семи многоквартирных жилых домов. Отмечалось, что в трехэтажных зданиях были выбиты стекла, на тротуарах и проезжей части лежали обломки и осколки.

Юрий Слюсарь
Ростовская область
ПВО
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.