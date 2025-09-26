Силы ПВО отразили масштабную атаку ВСУ над одним российским регионом

Системы ПВО России успешно нейтрализовали массированную атаку БПЛА ВСУ над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Он уточнил что воздушные цели были уничтожены над территорией Таганрога, Ростова-на-Дону, а также в Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районах.

Никто из людей не пострадал. В Азовском районе на окраине хутора Лагутник загорелась трава. Пожар был оперативно потушен, — сказано в сообщении.

В Ростове-на-Дону зафиксированы повреждения фасадной части и остекления магазина на улице Доватора, а также механические повреждения автомобилей, находившихся на прилегающей парковке. В настоящее время проводится уточнение полного перечня последствий атаки.

Ранее в Минобороны РФ передавали, что средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников в российских регионах за ночь. Больше всего дронов нейтрализовали в Ростовской области — 15. Также БПЛА уничтожили в Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областях.

До этого в результате атаки беспилотника на центр Ростова-на-Дону повреждения получили не менее семи многоквартирных жилых домов. Отмечалось, что в трехэтажных зданиях были выбиты стекла, на тротуарах и проезжей части лежали обломки и осколки.