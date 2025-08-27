Названы последствия удара дрона по центру Ростова-на-Дону В Ростове-на-Дону повреждены семь домов после атаки беспилотника

В результате атаки беспилотника на центр Ростова-на-Дону повреждения получили не менее семи многоквартирных жилых домов, передает ТАСС с места происшествия на Халтуринском переулке. По данным агентства, в трехэтажных зданиях выбиты стекла, на тротуарах и проезжей части лежат обломки и осколки.

Оно продолжалось около 10 секунд, после чего раздался сильный взрыв, — сообщил один из очевидцев.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, в том числе с переносными лабораториями. Местные жители рассказывают, что перед взрывом слышали характерное жужжание, похожее на звук мотороллера.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов на Ростовскую область. Силы ПВО уничтожили уже десять дронов. По его словам, в Ростове-на-Дону зафиксирован взрыв и пожар на крыше жилого дома, данные о пострадавших еще не поступали.

До этого стало известно, что более 10 БПЛА уничтожили утром над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области. До этого в регионе объявляли опасность атаки беспилотников.