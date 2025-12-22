Россиянам рассказали, почему не следует хранить еду в чугунной посуде

Приготовленную еду не следует хранить в чугунной посуде, поскольку она может приобрести металлический вкус, заявила NEWS.ru нутрициолог Ольга Титова. По ее словам, такой вид емкости может быстро заржаветь из-за воздействия кислотности продуктов.

Почему в чугунной посуде нельзя хранить еду? Есть три основные причины. Первое — чугун без эмали подвергается ржавчине. Кислоты из еды при длительном контакте вступают в реакцию с металлом, разрушая и защитный слой, начинается коррозия. Второе — это порча защитного слоя. Даже некислая пища содержит влагу и соль. При хранении в такой посуде эти компоненты разъедают слой на чугуне. И третье — это металлический привкус и потемнение некоторых видов продуктов. Ионы железа активно переходят в пищу, придавая ей характерный металлический вкус. Также многие продукты от контакта с железом темнеют, теряя аппетитный вид, — пояснила Титова.

Она добавила, что чугунная посуда отлично подходит для готовки, особенно на газовых плитах. Также, по ее словам, людям с генетическим заболеванием гемохроматоз, ведущим к накоплению железа в организме, стоит полностью отказаться от использования такого вида емкости.

Чугун — это материал, близкий к нашему быту, который использовали предки. Если у вас газовая плита, а не индукционная, то чугунная посуда станет замечательным вариантом. И еще важный нюанс. Если у человека есть генетические изменения, которые ведут к тому, что в организме накапливается железо и ферритин, то чугун не следует использовать для приготовления пищи. Для всех остальных добавлю, что готовить в чугунной посуде можно, но сразу после этого важно переложить остатки пищи в стеклянную или керамическую тару, — резюмировала Титова.

