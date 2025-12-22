Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 05:30

Россиянам рассказали, почему не следует хранить еду в чугунной посуде

Нутрициолог Титова: посуда из чугуна придает еде металлический вкус

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Приготовленную еду не следует хранить в чугунной посуде, поскольку она может приобрести металлический вкус, заявила NEWS.ru нутрициолог Ольга Титова. По ее словам, такой вид емкости может быстро заржаветь из-за воздействия кислотности продуктов.

Почему в чугунной посуде нельзя хранить еду? Есть три основные причины. Первое — чугун без эмали подвергается ржавчине. Кислоты из еды при длительном контакте вступают в реакцию с металлом, разрушая и защитный слой, начинается коррозия. Второе — это порча защитного слоя. Даже некислая пища содержит влагу и соль. При хранении в такой посуде эти компоненты разъедают слой на чугуне. И третье — это металлический привкус и потемнение некоторых видов продуктов. Ионы железа активно переходят в пищу, придавая ей характерный металлический вкус. Также многие продукты от контакта с железом темнеют, теряя аппетитный вид, — пояснила Титова.

Она добавила, что чугунная посуда отлично подходит для готовки, особенно на газовых плитах. Также, по ее словам, людям с генетическим заболеванием гемохроматоз, ведущим к накоплению железа в организме, стоит полностью отказаться от использования такого вида емкости.

Чугун — это материал, близкий к нашему быту, который использовали предки. Если у вас газовая плита, а не индукционная, то чугунная посуда станет замечательным вариантом. И еще важный нюанс. Если у человека есть генетические изменения, которые ведут к тому, что в организме накапливается железо и ферритин, то чугун не следует использовать для приготовления пищи. Для всех остальных добавлю, что готовить в чугунной посуде можно, но сразу после этого важно переложить остатки пищи в стеклянную или керамическую тару, — резюмировала Титова.

Ранее доцент кафедры промышленного дизайна, технологии упаковки и экспертизы Университета РОСБИОТЕХ Юлия Филинская завила, что одноразовые стаканчики для кофе, допущенные к использованию для горячих напитков, имеют соответствующую маркировку, поэтому в их безопасности сомневаться не стоит. По ее словам, изделия проходят испытания и сертифицированы для контакта с пищевыми продуктами.

советы
россияне
болезни
здоровье
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков рассказал о ежедневных встречах Путина с военными
США получили ордер на изъятие танкера у берегов чужой страны
К чему снится злая собака: узнайте, что хочет сказать вам сон
Заседание в парламенте Турции закончилось массовой дракой
Россиянам рассказали, почему не следует хранить еду в чугунной посуде
«Через фарс»: Зеленскому огласили плохие новости о переговорах с Россией
Названо одно из лучших исследований при подозрениях на импотенцию
«Моя мечта сбылась»: певец Akmal' поделился эмоциями от дуэта с Лепсом
К чему снится ссора с матерью: важные знаки, которые нельзя игнорировать
«Схема Долиной» попала в словарь русского языка
Стилист дала несколько советов, в чем встретить Новый год дома
«Аварийный режим»: в США заявили о военных превосходствах РФ над Западом
Рютте обосновал возможность ввода европейских войск на Украину
Назван документ, который должен получить любой дачник
Дроны ВСУ атаковали порт в Темрюкском районе
Уиткофф и Умеров опубликовали одинаковые посты об итогах саммита
Обломки БПЛА рухнули на гражданскую инфраструктуру под Краснодаром
Назван сорт красной рыбы, замедляющий старение
Погоня за мигрантом в США закончилась стрельбой
«Невероятные чудеса»: потепление придет в Москву перед праздниками
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.