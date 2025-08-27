Средства ПВО сбили более 20 беспилотников ВСУ в России за ночь

Средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников в российских регионах за ночь, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Больше всего дронов нейтрализовали в Ростовской области — 15. Также БПЛА уничтожили в Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областях.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в результате атаки беспилотника на центр Ростова-на-Дону повреждения получили не менее семи многоквартирных жилых домов. Отмечается, что в трехэтажных зданиях выбиты стекла, на тротуарах и проезжей части лежат обломки и осколки.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов, в том числе с переносными лабораториями. Местные жители рассказывают, что перед взрывом слышали характерное жужжание, похожее на звук мотороллера.

До этого врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов на Ростовскую область. Силы ПВО уничтожили 10 дронов. По его словам, в Ростове-на-Дону зафиксирован взрыв и пожар на крыше жилого дома.