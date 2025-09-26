«Битцевский маньяк» попросил не давать ему пожизненный срок Маньяк Пичушкин попросил 25 лет вместо пожизненного срока

Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк» во время обжалования приговора в Верховном Суде РФ просил назначить ему 25 лет лишения свободы вместо пожизненного срока, указано в официальных судебных документах. По его мнению, по делу имеется «множество смягчающих обстоятельств», передает РИА Новости.

Осужденный Пичушкин просит смягчить ему наказание до 25 лет лишения свободы, — говорится в материале.

Мужчина, как сказано в материале, не был согласен с приговором. Так, смягчающими обстоятельствами он считает чистосердечное признание, добровольное сотрудничество со следствием, положительные характеристики и отсутствие судимостей.

В начале августа Пичушкин подал апелляционную жалобу после отказа перевести его из колонии «Полярная сова» в ЯНАО. Во время судебного заседания, проведенного по видеосвязи, Пичушкин также заявил о необходимости компенсации в размере 100 тысяч рублей за «глубокие морально-нравственные страдания».

В свою очередь член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева сообщила, что Пичушкин мог захотеть перевестись в колонию в Мордовии из-за престарелой матери. По ее словам, пожизненно осужденные должны отбывать наказание как можно ближе к дому.